Çanakkale'nin gizli kahramanı: Cevat Paşa
Çanakkale Savaşı; dünya üzerinde görülmemiş çatışmalara sahne olan, Türk ordusunun mücadele gücünün ne denli büyük olduğunu gösteren unutulmaz bir zaferdir. Binlerce isimsiz kahramanın şehadet şerbetini tattığı müstesna zaferin mimarlarından biri de eldeki son 26 mayını Çanakkale Boğazı'na yerleştirme kararıyla savaşın seyrini değiştiren Cevat Paşa'dır.
Giriş Tarihi: 18.03.2023
17:00
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
17:49
Çanakkale Savaşı
➤ Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915 - 1916 yılları arasında
Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen deniz ve kara muharebeleri Çanakkale Savaşı olarak bilinir.
➤ İngiltere, Fransa, Sırbistan ve Rusya gibi devletlerden oluşan İtilaf kuvvetleri
İstanbul'u alarak, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Almanya′nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletleri'ni zayıflatmak amaçları ile hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdi.
Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık batık gemiler
➤ İtilaf kuvvetlerinin önemli bir işbirlikçisi Rusya'ya
Çanakkale dışında yardım götürülebilecek tek yer olan Kuzey Buz Denizi'ni kullanmak, İsveç ve Norveç'in o tarihte tarafını belli etmemeleri, Alman denizaltıları ve donanmasının o bölgede çok etkin oluşu ve kış şartlarından dolayı denizin donması gibi nedenlerle imkansızdı.
➤ Tüm bu nedenlerden ötürü Rusya'ya yardım götürmenin oldukça önem kazandığı o yıllarda
İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nda bir cephe açmayı tercih etmek zorunda kaldı.
13 maddede Çanakkale Zaferi
➤ Çanakkale'de yürütecekleri harekatı iki aşamalı olarak planlayan İtilaf Devletleri'nin hedefi
ilk aşamada donanma ile boğazı geçmek, ikinci aşamada ise kara gücüyle boğazın iki yanını kontrol altına almaktı.
➤ Osmanlı'nın o tarihlerde
Almanlardan yeteri kadar teknik yardım alamayışı İtilaf Devletleri'ni cesaretlendirmişti. Balkan savaşlarında yenilgiye uğrayan Osmanlı ordusunu kolaylıkla yenebileceklerini düşünüyorlardı.
Türk milletinin varoluş destanı: Çanakkale
➤ Düşündükleri gibi bir manzara ile karşılaşmayan İtilaf Devletleri
inanmış bir milletin karşısında büyük bir hezimete uğradı. Çanakkale Savaşı sırasında, Türk, İngiliz, Fransız, Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerine ait 6 bin merminin 1 metrekarelik alana düştüğü görüldü.
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Çanakkale Savaşı'nda kimi mermiler, birbirine çarpıp kaynayarak yere düştü. Eşi benzerine rast gelinmeyecek bu olay Çanakkale Savaşı sırasında defalarca tekerrür etmişti. Bu kıyasıya mücadele sırasında Türk ordusunun kahramanlığı olağanüstü düzeydeydi. Özellikle Cevat Paşa gibi komutanların uyguladığı savaş stratejisi daha önce görülmemiş cinstendi.
Üç mucizeler savaşı: Çanakkale
Cevat Paşa kimdir?
➤ 1871 yılında İstanbul'da dünyaya gelen
Cevat Paşa, 1894 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'ni birincilikle bitirdi. 1914 yılına kadar birçok önemli görev üstlenen paşa 10 Ağustos 1914'te Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı'na atandı.
➤ Görevin tebliğinin ardından b
oğaz tahkimatının güçlendirilmesi için gece gündüz çaba gösteren Cevat Paşa, Çanakkale Boğazı'nın İtilaf Devletleri tarafından saldırıya uğradığı vakitlerde deniz ve karada kilit rol üstlendi.
Tarihi fotoğrafların ışığında Çanakkale Zaferi