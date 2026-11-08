Çanakkale'nin gizli kahramanı: Cevat Paşa

2 /12















➤ İtilaf kuvvetlerinin önemli bir işbirlikçisi Rusya'ya Çanakkale dışında yardım götürülebilecek tek yer olan Kuzey Buz Denizi'ni kullanmak, İsveç ve Norveç'in o tarihte tarafını belli etmemeleri, Alman denizaltıları ve donanmasının o bölgede çok etkin oluşu ve kış şartlarından dolayı denizin donması gibi nedenlerle imkansızdı.

➤ Tüm bu nedenlerden ötürü Rusya'ya yardım götürmenin oldukça önem kazandığı o yıllarda İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nda bir cephe açmayı tercih etmek zorunda kaldı.