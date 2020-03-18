13 maddede Çanakkale Zaferi
Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen deniz ve kara savaşlarıdır. İtilaf Devletleri, hem Osmanlı'nın merkezi olan İstanbul'u ele geçirmek hem de müttefikleri olan Rusya'ya yardım götürebilmek amacıyla Çanakkale Boğazı'nı geçmeyi hedeflemişler, ancak Türk ordusu tarafından büyük bir hezimete uğramışlardır. Peki, Çanakkale Savaşı ne zaman gerçekleşti? Çanakkale'de kimlere karşı savaştık? Çanakkale Cephesi neden önemliydi? Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü vesilesiyle tarihi destan hakkında önemli bilgileri derledik.
Giriş Tarihi: 18.03.2020
11:08
Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
09:09
ÇANAKKALE SAVAŞI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?
📌Çanakkale Savaşı,
Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.
➡ İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak,
İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul′u zapt etmek suretiyle Almanya′nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir.
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ÇANAKKALE’DE KİMLERE KARŞI SAVAŞTIK?
📌İtilaf Devletlerinin, 25 Nisan'da başlattıkları çıkarma sırasında
Çanakkale'yi, başında Alman General Liman von Sanders'in bulunduğu Osmanlı 5. Ordusu savunuyordu.
➡ Çıkarma yapan İtilaf Devletleri ise Birleşik Krallık, Fransa ve Birleşik Krallık'ın
kolonilerinden getirilen Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda (Anzak) birliklerinden oluşuyordu.
ÇANAKKALE CEPHESİ NEDEN ÖNEMLİYDİ?
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İtilaf kuvvetlerinin Çanakkale'de cephe açmalarındaki en önemli neden Boğazları düşürmek ve böylece hem Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak hem de Rusya'ya yardımcı olmaktı.
➡ Boğazlar düşerse çekimser olan Bulgaristan, askeri stratejide ön plana çıkan İtilaf grubuna girecekti. Bir başka açıdan yine
İngilizler, Çanakkale'yi düşürdüğünde Osmanlı saf dışı kalacağı için Kanal Harekâtı benzeri harekâtlar olmayacaktı. Böylece İngiltere birçok yerde cephesini genişletmeyecek, savaş Avrupa içerisine sıkışacaktı.
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RUSYA’YA BAŞKA YOLDAN YARDIM GÖTÜRÜLEMEZDİ
📌İtilaf Devletleri ile birlikte hareket eden
Rusya'ya Çanakkale dışında yardım götürülebilecek tek yer Kuzey Buz Denizi'ydi ancak hem İsveç ve Norveç'in o tarihte tarafını belli etmemeleri, hem Alman denizaltıları ve donanlarının o bölgede çok etkili oluşu hem de kış şartlarından dolayı denizin donmasını bu durumu imkânsız kılıyordu.
➡Dolayısıyla İtilaf Devletlerinin tüm zorluklara rağmen o bölgeden Rusya'ya yardım götürmesi,
Osmanlı'nın savaş dışı kalması ve Balkanlarda hâkimiyetin kurulması gibi unsurları hayata geçirmeyecekti. Bu nedenle İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nda cephe açmayı tercih ettiler.
İTİLAF DEVLETLERİ ÇANAKKALE’DE NEYİ HEDEFLEMİŞLERDİ?
📌İtilaf Devletleri Çanakkale'de yürütecekleri harekâtı iki aşamalı olarak planlamışlardı.
İlk aşamada donanma ile boğazı geçecekler, ikinci aşamada ise kara gücüyle boğazın iki yanını kontrol altına alacaklardı.
➡Planı bu yönde hazırlayan İtilaf kuvvetleri, kendi kara kuvvetlerinin
Balkan Savaşlarında yenilgiye uğrayan Osmanlı Kara Ordusu'nu kolaylık yenebileceğini düşünüyordu. Üstelik Osmanlı'nın o tarihlerde Almanlardan henüz yeteri kadar teknik yardım da almayışı da İtilaf Devletleri'ni cesaretlendirmişti.