13 maddede Çanakkale Zaferi

📌İtilaf kuvvetlerinin Çanakkale'de cephe açmalarındaki en önemli neden Boğazları düşürmek ve böylece hem Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak hem de Rusya'ya yardımcı olmaktı.

➡ Boğazlar düşerse çekimser olan Bulgaristan, askeri stratejide ön plana çıkan İtilaf grubuna girecekti. Bir başka açıdan yine İngilizler, Çanakkale'yi düşürdüğünde Osmanlı saf dışı kalacağı için Kanal Harekâtı benzeri harekâtlar olmayacaktı. Böylece İngiltere birçok yerde cephesini genişletmeyecek, savaş Avrupa içerisine sıkışacaktı.

ÇANAKKALE'DE TARİH YAZAN KAHRAMAN BİRLİK: 57. ALAY