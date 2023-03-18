Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık batık gemiler görüntülendi
YAŞAM

Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık batık gemiler görüntülendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca dalış turizmine açılan 108 yıl önceki muharebelerden kalma batık gemiler görüntülendi.

Çanakkale Savaşları’ndan kalma 108 yıllık batık gemiler görüntülendi
Yayınlanma Tarihi: 18.3.2023 10:44:00 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 10:58

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Çanakkale Boğazı'nda yaptığı dalışta, 1915'te İttifak Devletleri ile İtilaf Devletleri arasındaki savaşta batırılan gemilerin batıklarının bulunduğu Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı kamerasıyla kaydetti.

Birinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli deniz muhaberelerinden birinin yaşandığı bölgede Tarihi Alan Başkanlığınca 2021'de dalışa açılan 14 batıktan 10'unu görüntüleyen Ceylan ve ekibi gemilerin çevrelerindeki deniz canlılarını da kayda aldı.


Suyla dalış noktasında 27 metre derinlikte görüntülenen 188 ton ağırlığındaki İngiliz mayın tarama gemisi Lundy, Çanakkale Deniz Savaşı'ndan önce balıkçı gemisi olarak kullanıldı.

Büyük Kemikli Burnu'ndaki İngiliz muhribi HMS Louis, Çanakkale Savaşları sırasında bir römorkörle çarpışarak hasar almasının ardından sürüklenerek kuma oturdu. Büyük bölümü kuma batmış durumdaki gemi 10-12 metre derinlikte her düzeyden dalışseverlere hizmet veriyor.

Seddülbahir açıklarında Alman denizaltısı tarafından torpillenerek batırılan 18 metre derinlikteki İngiliz zırhlısı HMS Majestic, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'ndaki en ünlü batıklardan biri olarak biliniyor.

İngiliz zırhlısı HMS Triumph, Midilli (SS Breslau), Fransız denizaltısı Saphir, İngiliz denizaltısı HMS E14 ve Osmanlı Ordusuna ait Mesudiye Zırhlısı da Ceylan ve ekibince görüntülenen batıklar arasında bulunuyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler İtilaf devletleri Çanakkale Savaşları Çanakkale Boğazı Tarihi Alan Başkanlığı İttifak devletleri Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Tahsin Ceylan Kültür ve Turizm Bakanlığı birinci dünya savaşı 18 mart 18 mart 1915 Çanakkale deniz savaşı Büyük Kemikli Burnu HMS Louıs İngiliz mayın tarama gemisi Lundy İngiliz Çanakkale turizm dalış Seddülbahir denizaltı Osmanlı Ordusuna Mesudiye zırhlısı HMS Majestic HMS Trıumph Midilli Saphir İngiliz zırhlı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN