İngilizlerin Çanakkale hatıra mendilleri

◾ Tarih boyunca peşi sıra gerçekleşen pek çok olay birbirini etkiler. Savaşlar, göçler, salgın hastalıklar derken insanoğlu dünya üzerinde farklı zaman dilimlerinde çeşitli olaylar yaşar. Fakat her ne kadar birçok önemli olay meydana gelse de dünya tarihinde 20. yüzyıl değişimin en fazla hissedildiği dönem olur.

◾ Bu yüzyılda iki dünya savaşı gerçekleşir, ateşli silahlar, buhar makineleri icat edilir, fabrika tarzı üretim yaygınlaşır, yeni devletler kurulur, İmparatorluklar dağılma sürecine girer, dünyanın her köşesinde koloniler inşa edilmeye başlanır, kitlesel ölümler ve sömürgelerden insanların denizaşırı yolculuklarda taşınması ile demografi değişir.

Modern çağdan çıkış mümkün mü?