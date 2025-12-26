Çanakkale’de Murad Hudâvendigâr’ın emanetleri

1 /10













🔹 Gerek Osmanlı gerek Selçuklu mimarisi, ülkemizin birçok yerinde karşımıza çıkıyor. Çanakkale'de daha çok Osmanlı mimarisi örnekleri ile karşılaşabiliriz. Özellikle Assos gibi oldukça turistlik bir yerde gördüğümüzde ilgimizi daha da celbedebiliyor.

🔹 Evet, Assos Türk dönemi ismiyle Behramkale, Behram veyahut Behramköy olarak bilinen bu yerde, Erken Osmanlı Dönemi'ne ait Murad Hüdâvendigâr Camii ile Murad Hüdâvendigâr Köprüsü bulunuyor. Buralardan bahsetmeden evvel Murad Hüdâvendigâr'a bir bakalım.