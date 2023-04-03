Ramazan'da izlenebilecek filmler
Oruç ibadetini gerçekleştirdiğimiz mübarek Ramazan ayında ibadetin yanı sıra yapılabilecek pek çok aktivite bulunur. Bunlardan biri de iftar sonrası ya da sahuru beklerken film ya da dizi izlemek olacaktır. Sizler için Ramazan'ın ruhuna uygun birbirinden eşsiz yapımları bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 03.04.2023
16:06
😊 IMDb: 7.2/10
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Yapımı: 2011 - İran ◽ Tür: Dram ◽ Süre: 97 dakika ◽ Yönetmen: Homayoun Assadian ◽ Senarist: Homayoun Assadian ◽ Oyuncular: Mehran Rajabi, Sahar Dolatshahi, Negar Javaherian, Javad Ezati, Reza Radmanesh, Behrooz Shoeibi
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Altın ve Bakır filminin konusu:
◾ Altın ve Bakır, İran sinemasının
naif ve kalbe dokunan filmlerinden biridir. Film, ilim aşkıyla İran medreselerinde eğitim alan bir babanın büyük imtihanını konu alır. Seyyid Rıza, ilim öğrenmek için eşi ve çocuklarıyla Tahran'a taşınır. Aynı zamanda medresede ders veren Seyyid Rıza'nın bir gün eşi Zehra Sadat hastalanır.
◾ Felç başlangıcı olan
Zehra, çocuklarına bakamaz, evinin işini yapamaz hale gelir. İşte tam da bu noktada Seyyid Rıza'nın hayat sınavı başlar. Okuduğu kitaplarda dahi yazmayan vefa ve sevda dersini alır. Artık hem çocuklarına bakacak hem evin işini yapacak hem de derslerini ihmal etmemeye çalışacaktır.
Hafta sonu izleyebileceğiniz film önerileri
◾ Film, yorgunluğunu ailesine hissettirmemeye çalışan baba ve yük oluyormuş hissine kapılan eşinin
birbirine olan sadakatini en duru şekliyle anlatır.
◾ Altın ve Bakır'ın
final sahnesi ise oldukça etkilidir. Film, İran'ın önde gelen lirik şairlerinden Hafız Şirazi'nin şu dizeleriyle son bulur: "Herkes bir ömür cennetin anahtarını aradı. Bir hazine, bir kimya ya da bir iksir… Mutluluğun sırrını yanlış şeyde arıyorlar. Orada olmadığı mâlumdur… Bu hazineyi hayal edenler, bu hayal ile hazineyi kaçırıyorlar. Tüm bu mantık tek bir kelimeyle özetlenebilir; buna ister anahtar deyin ister remz. Ama hiç de karmaşık değildir bu. Yüce Allah (c.c.) bu remzi Hz. Musa'ya (as) bir kelime ile söyledi; Buyurdu: "Benim için sev, benim için buğz et." Allah için sevmek…"
😊 IMDb: 7.2/10
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Yapımı: 2004 - Fransa, Fas ◽ Tür: Dram ◽ Süre: 108 dakika ◽ Yönetmen: Ismaël Ferroukhi ◽ Senarist: Ismaël Ferroukhi ◽ Oyuncular: Nicolas Cazalé, Mohamed Majd, Jacky Nercessian, Ghina Ognianova, Kamel Belghazi, Atik Mohamed
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Büyük Yolculuk filminin konusu:
◾ Cezayir- Fransa ortaklığında çekilen film,
bir baba ile oğulun kutsal topraklara arabayla yaptıkları 'Büyük Yolculuk'larını anlatır.
◾ Tunus asıllı olup Fransa'da büyüyen
Reda ile Arapça konuşan Müslüman babası tamamen birbirinden farklı insanlar olarak görünür. Ancak yolculuk devam ederken bu baba ile oğul aralarındaki bağı tekrar keşfetme fırsatı bulur.
◾ Bu büyük yolculuk,
unuttuğumuz insani değerlerimizi, sevgiyi ve birlik olmayı hatırlatacak sıcacık bir yol hikayesi. İzleyenlerin bu ikiliden ve yaşadıklarından kendilerine, hayata dair çok şey bulacağını söyleyebiliriz.
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Dünya çapında büyük ödüller alan 'Büyük Yolculuk'u mutlaka izlemenizi öneririz.
Sinema tarihinin başlangıcı: Trenin Gara Girişi
😊 IMDb: 8.2/10
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Yapımı: 1997 - İran ◽ Tür: Aile, Dram ◽ Süre: 89 dakika ◽ Yönetmen: Mecid Mecidi ◽ Senarist: Mecid Mecidi ◽ Oyuncular: Reza Naji, Amir Farrokh Hashemian, Bahare Seddiqi, Nafise Jafar-mohammadi, Kamal Mirkarimi, Fereshte Sarabandi
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Cennetin Çocukları filminin konusu:
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Abisi, Zahra'nın ayakkabılarını kaybeder. İki kardeş bu durumu aileleri ile paylaşmak istemez. Çünkü yeni bir çift ayakkabı alamayacak kadar yoksullardır. Çözümü aynı çift ayakkabıyı paylaşmakta bulurlar. İki kardeş günlerini tek bir çift ayakkabıyı paylaşarak geçirmeye çalışır.
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Küçük kalpleriyle aslında büyükler gibi düşünceli hareket ederler. Kardeşler, okula giderken ayakkabılarını değişerek giyer. Zehra bu nedenle dersten erken çıkar. Ali ile bir sokak arasında ayakkabılarını değişir. Ali ise koşarak okula gider ancak hep geç kalır ve azar işitir. Bu sırada ikili kaybolan ayakkabıları bulmak için çok uğraşır.
◾ Film,
kardeşliğe, aile olmaya, paylaşmaya, azim göstermeye sade bir şekilde değinir. Yönetmen böylece, dünyaya çocukların gözünden bakmamızı sağlar. Çocuklar, omuzlarında boylarından büyük yükleri taşırken zorlansalar da yanlış yola sapmazlar ve çocukluklarını da unutmazlar.
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Vicdan, harama el uzatmama, ihtiyacı olan kadarını alma gibi kavramların ön plana çıktığı filmde yönetmen, bütünüyle kendi dünyasını, çocukluğunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlamıştır.
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