Ramazan'da izlenebilecek filmler

😊 IMDb: 7.2/10

◽ Yapımı: 2011 - İran

◽ Tür: Dram

◽ Süre: 97 dakika

◽ Yönetmen: Homayoun Assadian

◽ Senarist: Homayoun Assadian

◽ Oyuncular: Mehran Rajabi, Sahar Dolatshahi, Negar Javaherian, Javad Ezati, Reza Radmanesh, Behrooz Shoeibi

🎬 Altın ve Bakır filminin konusu:

◾ Altın ve Bakır, İran sinemasının naif ve kalbe dokunan filmlerinden biridir. Film, ilim aşkıyla İran medreselerinde eğitim alan bir babanın büyük imtihanını konu alır. Seyyid Rıza, ilim öğrenmek için eşi ve çocuklarıyla Tahran'a taşınır. Aynı zamanda medresede ders veren Seyyid Rıza'nın bir gün eşi Zehra Sadat hastalanır.

◾ Felç başlangıcı olan Zehra, çocuklarına bakamaz, evinin işini yapamaz hale gelir. İşte tam da bu noktada Seyyid Rıza'nın hayat sınavı başlar. Okuduğu kitaplarda dahi yazmayan vefa ve sevda dersini alır. Artık hem çocuklarına bakacak hem evin işini yapacak hem de derslerini ihmal etmemeye çalışacaktır.

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