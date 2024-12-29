Şam’da görülmesi gereken yerler
Suriye'nin başkenti güzide şehir Şam, Dimaşk adıyla da anılmakta. Hem İslam hem de dünya tarihinde oldukça kritik bir konumda yer alan bu kentte pek çok tarihi yer ve yapı bulunuyor. Bunlar; Emevi Camii, Azem Sarayı, Palmira Antik Kent, Kalsiyun Dağı, Hamidiye Çarşısı, Nureddin Zengi Bimaristanı ve Hicaz Tren İstasyonu. İşte, bu tarihi yerleri sizler için araştırdık.
SURİYE'NİN BAŞKENTİ ŞAM
🔸 Şam, İslam dünyasının önemli şehirlerinden biri olup günümüzde Suriye'nin başkentidir. Dimaşk adıyla da anılan şehir, pek çok tarihi olaya yakından tanıklık etmiştir.
🔸 Uzun yıllar Baas rejiminin elinde bulunan Şam, Aralık 2024 tarihinde özgürlüğüne kavuştu. Suriye İç Savaşı'nda büyük hasar alsa da bu şehirde gezilmesi gereken birbirinden güzel tarihi yapı ve yer bulunuyor. İşte, Şam'da görülmesi gereken yerler...
📍AZEM SARAYI
🔸 Şam'ın en önemli simgelerinden biri şüphesiz Azem Sarayı'dır. Azem Sarayı, 1171- 1757 yılları arasında yaşamış olan Şam Valisi Azmzâdeler ailesinden olan Esad Paşa tarafından inşa ettirilir.
🔸 Her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olan bu saray, yapıldığı dönem hem şehrin hem de ülkenin en etkileyici yapılarından biriydi.
Esad Paşa kimdir?
Esad Paşa, Suriye bölgesinde ve özellikle Şam vilâyetinin yönetiminde söz sahibi olan Azmzâdeler ailesine mensup Azmzâde İsmâil Paşa'nın dört oğlundan biridir. Trablus, Sayda, Halep, Sivas valiliği görevini üstlenen Esad Paşa Şam valiliği döneminde önemli başarılara imza atmıştır.
📍AZEM SARAYI
🔸 Doğu'nun incilerinden biri olan Şam'daki bu kadim saray, Fransız işgaline yani 1920'li yıllara kadar Al-Azem ailesi tarafından kullanılmıştır.
🔸 Şam'ın Fransızlar tarafından işgalinden sonra ise Azem Sarayı, Doğu Araştırmaları Enstitüsü'ne çevrilmiştir. Uzun yıllar bu şekilde hizmet vermiştir. Günümüzde ise müze olarak ziyaret edilir durumdadır.
Al-Azem ailesi kimler?
18 ve 19. yüzyıllarda Suriye'de önemli hizmetlerde bulunan Azmzâdeler ailesi aslen Konyalıdır. Bu ailenin bilinen ilk atasıKemik Hüseyin'dir. Konya'dan Suriye'ye giden aile kemik manasına gelen azm lakabıyla anılmaya başlamıştır. Görevlerini daha çok; Şam, Halep, Bağdat, Rakka, Kudüs, Sayda, Trablusşam, Yafa, Cidde ve Mısır'da; Anadolu'da Karaman, Konya, Maraş, Sivas, İçel, Trabzon, Diyarbakır, Afyonkarahisar'da, ayrıca Rodos, Limni, İstanköy ve Rumeli'de icra ettileri bilinir.
📍EMEVİYE CAMİİ
🔸 Şam'ın bağımsızlığı ile birlikte Emeviye Camii'de özgürlüğüne kavuştu. İslam dünyasında oldukça müstesna bir yere sahip olan bu yapı, İslam döneminden kalma en eski camilerden biridir.
🔸 Emeviye Camii, I. yüzyıla ait Roma mabedinin ve Theodosios döneminden kalma Aziz Yohannes Kilisesi'nin yerine inşa edilmiştir. Caminin yapımına Emevi Halifesi Velid b. Abdülmelik döneminde, 705 yıllarında başlanmış.
📍EMEVİYE CAMİİ
🔸 714 yılında inşası tamamlanan cami inşaatında halifenin isteği üzerine Bizans imparatorunun İstanbul'dan gönderdiği ustalar çalışmıştır.
🔸 Caminin yapımında, dikdörtgen planlı olan Roma mâbedinin kıble istikametine rastlayan uzun duvarlarından güneydeki ile uçlarında bulunan iki burçtan yararlanılmıştır. İnşaat bu duvarın kuzeyinde geliştirilip kuleler de minare kaidesi olarak kullanılmıştır.
🔸 Bu cami, günümüzde Şam'ın en önemli sembollerinden biri haline gelmiştir.