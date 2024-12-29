Şam’da görülmesi gereken yerler

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📍 AZEM SARAYI

🔸 Şam'ın en önemli simgelerinden biri şüphesiz Azem Sarayı'dır. Azem Sarayı, 1171- 1757 yılları arasında yaşamış olan Şam Valisi Azmzâdeler ailesinden olan Esad Paşa tarafından inşa ettirilir.

🔸 Her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olan bu saray, yapıldığı dönem hem şehrin hem de ülkenin en etkileyici yapılarından biriydi.

Esad Paşa kimdir?

Esad Paşa, Suriye bölgesinde ve özellikle Şam vilâyetinin yönetiminde söz sahibi olan Azmzâdeler ailesine mensup Azmzâde İsmâil Paşa'nın dört oğlundan biridir. Trablus, Sayda, Halep, Sivas valiliği görevini üstlenen Esad Paşa Şam valiliği döneminde önemli başarılara imza atmıştır.