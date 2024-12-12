Naaşı üç kere taşınan Süleyman Şah
Son günlerde Suriye'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye Milli Ordusu Karakozak Köprüsü'ne kadar olan kısmı almış durumda. Edinilen bilgilere göre bölgede daha önce Süleyman Şah'ın türbesi bulunuyordu. Fakat terör olaylarından ötürü Süleyman Şah'ın naaşı, Eşme köyüne taşınmıştı. Peki, bu türbe tam olarak nerede ve hikayesi nedir? İşte, Süleyman Şah'ın türbesi ve naaşının taşınma süreci...
🔸 2024 Aralık itibariyle Suriye'de oldukça mühim gelişmeler yaşanmakta. Suriye Milli Ordusu (SMO) kuzeyde Karakozak Köprüsü'ne kadar olan toprakları terör örgütünün elinden aldı.
🔸 Burası oldukça kritik bir nokta çünkü Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah'ın türbesi burada yer alıyordu. İşte, Omanlı'nın atası olan Süleyman Şah'ın türbesi ve naaşının taşınma süreci...
🔸 Süleyman Şah, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesidir. Şanlı komutan, 1086 yılında iki muhafızıyla birlikte Fırat Nehri'ni geçerken beraber şehit olmuştur.
🔸 Bunun üzerine naaşı bölgede bulunan Caber Kalesi'ne defnedilmiştir.
Osman Gazi kimdir?
Osman Gazi, Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahıdır. Hükümdar ve komutan olan Osman Bey, beylik olan Kayıları bir devlete dönüştürmüştür.
🔸 Tarihi değeri oldukça fazla olan Caber Kalesi, Kuzey Suriye'de Fırat Nehri'nin orta kısmının sol sahilinde ve Rakka'nın elli kilometre batısında, volkanik bir tepe üzerine konumlanmıştır.
🔸 Caber adı kaleye, Selçuklular döneminde verilmiştir. Bu isim kaleyi ele geçiren Ca'ber b. Sâbık el-Kuşeyrî'den gelmektedir. Ca'ber aslında bir haramidir ve ondan sonra başa gelen oğlu Sâlûk, kervanları vuran bir eşkıya olur.
Fırat Nehri nerede?
Fırat, Güneybatı Asya'nın en uzun ırmağıdır. Başlangıç noktaları Ağrı Diyadin'den kaynağını alan Murat Nehri ve Erzurum Dumludağ'dan kaynağını alan Karasu Nehri'dir. Bu nehirler Elazığ il sınırlarında birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturmaktadır.
🔸 Selçuklu Sultanı Melikşah Halep seferi esnasında Caber Kalesi'ni eşkıyalardan temizletir ve kaleyi zapt eder. İlerleyen yıllarda Nûreddin Zengi'nin eline geçen bu yerde çeşitli imar faaliyetleri yürütülür.
🔸 Pek çok kez farklı kişilerce yönetilen kale bir dönem İlhanlıların da eline geçer. Hatta bir dönem Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi'nin de himayesinde bulunmuştur. Harezmşahlar ve Memlüklerden sonra ise Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanır.
Nûreddin Zengi kimdir?
Nûreddin Mahmud Zengî, Büyük Selçukluların Haleb Atabeyi'dir.
🔸 Caber Kalesi, Osmanlı himayesindeyken Rakka kazasına bağlanmış bir belde olarak karşımıza çıkar. Burası 1918 senesine gelindiğinde İngilizler tarafından işgal edilir. Bunun ardından Suriye'ye bağlanmış ve uzun yıllar Fransa mandası olarak kalmıştır.
🔸 Mondros Ateşkes Antlaşması ile sınırlarımızın dışında kalan Caber Kalesi için 1921 yılında Fransızlarla Ankara Antlaşması yapılır. Buna göre Türk Mezarı'nın bulunduğu nokta Türkiye'ye bırakılmış olur, bu durum Lozan Antlaşması'nda da kabul edilmiştir.
Kaza ne demek?
Arapça kökenli kaza kelimesi, "ilçe" manasına gelmektedir.