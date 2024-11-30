Uygur halk ozanı: Abdurehim Heyit
Abdurehim Heyit'in vatanı uğruna yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Tek dileği ve istediği Uygur Türklerinin özgür olmasıydı. Milletine, milli şuuru diri tutacak türküler söylemeyi de görev edinmişti. Bıkmadan, usanmadan, kaçmadan her yerde yüksek sesle söylüyordu. O bir "Duçar Kralı" ve bir kahramandı. Akıllarda ve yüreklerde; "Dedim adın nedir, dedi Heyit'tir. Dedim ya makamın, dedi şehittir. Dedim peki suçun, dedi Türklüktür. Dedim pişman mısın, dedi yok yok" dizleri kaldı...
Giriş Tarihi: 30.11.2024
09:30
Çin zulmü altındaki Uygurlar
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Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşlerimiz yıllardır Çin zulmü altında yaşam mücadelesi veriyor. Dilleri kısıtlanıyor, dinleri yasaklanıyor ve insanlık dışı ne kadar muamele varsa hepsi onlara uygulanıyor...
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, uzun yıllardır Türk dünyasının kanayan yarası. Doğu Türkistan Çin'in, uyguladığı baskı ve zulmü günden güne artıyor ve buradaki Uygur Türkleri vatanlarından başka ülkelere göç etmek zorunda kalıyor.
Uygurların dünyaya armağan ettiği 12 makam
🔹 Çin zulmünün en yakın tanıklarından biri olan biri de
Uygur halk ozanı 'tir. Uygur Türklerine atfettiği türkülerle tanınan ünlü ozan Abdurehim Heyit , Abdurehim Heyit 1961 yılında 'ın Doğu Türkistan Kaşgar vilayetinde dünyaya gelir.
🔹 Aydın bir ailede gözlerini hayata açan
Abdurehim'in babasının adı Heyit, annesinin adı Amine'dir. Toplamda altı kardeşi olan ozan, ilk ve orta öğretimini Kaşgar'da tamamlar. Tam da bu dönemde Uygur türkülerini ve müziğine merak salar ve öğrenmeye başar.
Abdurehim Heyit Kaşgar Sanat Enstitüsü'nde eğitim gördü
🔹 Ailesinin desteğiyle de
Uygurların en meşhur çalgısı olan çalmaya başlar. dutarı Abdurehim Heyit, Kaşgar Sanat Enstitüsü'nde öğrenim gördüğü dönemde repertuvarını zenginleştirmiş ve onun sanatının gelişmesine yardımcı olmuştur.
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Kaşgar Sanat Enstitüsü'nü bitiren Heyit sonrasında Pekin'e gider ve orada Sanat Yüksekokulu'nda öğrenimine devam eder. Pekin'de akif olarak faaliyet gösteren "Halk Şarkı ve Dans Topluluğu" ile nda bulunur. "Xingjiang Şarkı ve Dans Topluluğu"
Abdurehim Heyit'in müzikleri
🔹 Heyit,
'a kadar çeşitli Türk müziklerini incelemiş ve bunlardan ilham alarak kendi sanat üslubu oluşturmuştur. Hem Türkiye'den Doğu Türkistan Uygur halk şarkılarını okumak hem de dutar çalmak da usta olan Heyit, kendine has bir üslup geliştirmiştir.
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gibi Uygur Halk Türkülerini çalıp seslendirmiştir. "Han Adaş", "Bugün Gece", Oynan Derdi Bar Balalar", "Dertten Yaman", "Astanem", "Gadir Mevlan", "Curam", "Hacı Atam", "Nege Barsan Aga", "Ecep Buldum", "Müzik Şadyâne"
Dutar Kralı "Abdurehim Heyit"
🔹 Türk dünyasında ve ve dünyanın farklı yerlerinde konserler veren halk ozanı, Uygur halk çalgısı olan dutarı ustaca kullanmasından ötürü
olarak da bilinmektedir. "Dutar'ın Kralı"
🔹 Heyit'in hayattaki tek gayesi, müziğini Uygur tarihiyle harmanlayıp geçmişlerini hafızalarda canlandırmak ve unutturmamaktır.
Bir Uygur Türk'ü olarak bunu görevi bilmişti.
Dutar müzik aleti
Dutar, Farsçada "iki tel" manasına gelir. Türk diyarlarından Özbek, Türkmen ve Uygurların sıkça kullandığı bir çalgı aletidir. Tip olarak dombraya benzemektedir..
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