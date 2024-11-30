🔹 Çin zulmünün en yakın tanıklarından biri olan biri de Uygur halk ozanı Abdurehim Heyit'tir. Uygur Türklerine atfettiği türkülerle tanınan ünlü ozan Abdurehim Heyit, 1961 yılında Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetinde dünyaya gelir.

🔹 Aydın bir ailede gözlerini hayata açan Abdurehim'in babasının adı Heyit, annesinin adı Amine'dir. Toplamda altı kardeşi olan ozan, ilk ve orta öğretimini Kaşgar'da tamamlar. Tam da bu dönemde Uygur türkülerini ve müziğine merak salar ve öğrenmeye başar.