Uygur Türklerine uygulanan Barın Katliamı nasıl gerçekleşti?
Doğu Türkistan'daki Barın Kasabası, 20 bin nüfusluk bir yerleşim yeriydi. Uygur Türkleri, Çinlilerin asimile politikalarına artık sessiz kalmak istemiyorlardı. Bunun için canları pahasına, örnek bir direniş sergilemek üzere bir araya geldiler. İşte, üzerinden 34 yıl geçen Barın Katliamı'na dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 05.04.2024
11:16
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
11:18
TARİHTE UYGUR TÜRKLERİ
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, tarih sahnesine Uygur Türkleri Doğu Türkistan topraklarında çıkmıştır. Fakat zamanla Çin yönetimi toprakları işgal eder. Uygurlar kendi vatanlarından muamelesi görür. parya
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Çin hükumeti elinden geldiği gibi işgal ettiği topraklardaki halka, insanlık dışı davranışlarda bulunmuş ve acımasız bir şekilde hayatlarından koparmıştır.
Parya ne demek?
Fransızca kökenli parya sözcüğü, "Hindistan'da toplumsal sınıfların dışında kalanlar ve ayaktakımı" manasına gelmektedir.
Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?
ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLANDI
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1933 ile 1949 yılları arasında bağımsız bir devlet olan Doğu Türkistan'ın, 1949'dan sonra özgürlüğü elinden alınır. Bu tarihten itibaren Çin tarafından, tamamen kısıtlanmış, zihinsel ve fiziksel saldırılar altında yaşamak zorunda bırakılmışlardır. halkın; inanç ve düşünce özgürlüğü
🔹 Tüm bunlara katlanmak durumunda olmak ve seslerini dünyaya duyuramamak
Uygur Türkleri için oldukça çok zordur.
ÇİN'İN UYGULADIĞI KÖLE İŞÇİ POLİTİKASI
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Çin Komünist Partisi; gibi dünyaca bilinen markalar köle işçi olarak Zara, Huawei Uygurları çalıştırır. Yalnızca buralarda da değil, pek çok alanda Çin yönetimi, binlerce masum insanı kullanmaktadır.
🔹 Bunun yanında
ırk ayrımcılığı, hukuksuz tutuklama, dini ibadet, eğitim ve yaşamlarında kısıtlama ve yasaklama maalesef sıkça görülen baskılar arasında yer alır.
Uygurların "insanlık dışı toplama kamplarına" alınma gerekçeleri
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Doğu Türkistan halkı senesinde; rejimin getirdiği doğum yasağı, Çinlilerin evlerine 1990 zorla yerleştirilmesi ve gayrimeşru göç gibi durumlardan ötürü harekete geçmeleri gerektiğini düşünmektedirler.
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Evlere yerleştirilen Çinli memurlar, aileler ile birlikte yaşar ve onların hayatına dair her şeye müdahale etme hakkını kendilerinde bulurlar. Hatta gayrimeşru göç yöntemiyle de Uygurları yaşadıkları yerlerden uzaklaştırırlar.
🔹 Çin yönetiminin yaptığı tam anlamıyla bir istiladır. Buna
demek adına Uygurlar, "dur" ilçesine bağlı Barın kasabasında, belediye binası önünde toplanırlar. Fakat Kaşgar'ın Aktu Çin askerlerinin sert ve silahlı müdahalesine maruz kalırlar.
🔹 Barın halkı, silahlı güçlere karşı direnişe geçer. Bu direniş kısa süre içinde kasaba geneline yayılır.
Zeydin Yusuf, İshak Hoşur, Muhammed Tursun ve Muhammed Turdi gibi isimler bir araya gelir.
Mehmet Emin Buğra'nın Doğu Türkistan mücadelesi