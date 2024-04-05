Uygur Türklerine uygulanan Barın Katliamı nasıl gerçekleşti?

ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLANDI

🔹 1933 ile 1949 yılları arasında bağımsız bir devlet olan Doğu Türkistan'ın, 1949'dan sonra özgürlüğü elinden alınır. Bu tarihten itibaren Çin tarafından, halkın; inanç ve düşünce özgürlüğü tamamen kısıtlanmış, zihinsel ve fiziksel saldırılar altında yaşamak zorunda bırakılmışlardır.

🔹 Tüm bunlara katlanmak durumunda olmak ve seslerini dünyaya duyuramamak Uygur Türkleri için oldukça çok zordur.