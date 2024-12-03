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Anadolu'nun son büyük metafizikçisi: Sadreddin Konevi

Yayınlanma Tarihi: Aralık 03, 2024 Güncelleme Tarihi: Aralık 03, 2024 17:35

13. yüzyılın en mühim alimlerinden biri olarak kabul edilen Sadreddin Konevi'nin hayatı Allah yolunda ilim, irfan içinde geçer. Ömrü boyunca hem öğrenme hem de öğretme safhasında büyük bir çaba içerisinde olan Konevi özellikle İbn Arabi eserlerine yaptığı şerhlerle geniş bir literatürün temellerini atmıştır. Sizler için Muhyiddin İbn Arabi düşüncesinin temel taşı olan Sadreddin Konevi'nin hayatını, eserlerini ve düşüncelerini araştırdık.

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Sadreddin Konevi, Anadolu Selçuklu Devleti'nde önemli bir yönetici olan alim Mecmüddin İshak'ın oğlu olarak 1209 tarihinde Malatya'da dünyaya gelir.

◾ Konevi'nin tam adı Ebu'l-Meâli Muhammed b. İshak'tır. Mecmüddin İshak'ın sarayda şehzade hocalığı yapması oğlu Sadreddin'in iyi bir eğitim almasına sebep olur.

SADREDDİN KONEVİ'NİN KALEMİNDEN FÜSUSU'L HİKEM'İN SIRLARI

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◾ Farklı alimlerden dersler alan, kendisini her alanda yetiştirme gayreti içinde olan Sadreddin Konevi'nin kendisini bulması ise Muhyiddin İbn Arabi'nin Malatya'da bulunduğu 1218- 1221 aralığına rastlar.

◾ Bu tanışıklık ve müstesna ilişkinin başlamasının ardından Konevi, İbn Arabi'nin peşinden Şam'a gider ve İbn Arabi'nin vefatına dek yaklaşık yirmi senelik bir zaman dilimini Şam'da geçirir.

RAHMAN'IN HAS KULLARI

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Konya'nın en büyük alimlerinden birisi olarak kabul edilen Konevi, hocası İbn Arabi'nin eserlerini şerh ederek İbn Arabi fikriyatının yayılmasına önemli katkılar yapmıştır.

◾ Hayatının son otuz yılını Konya'da geçiren Sadreddin Konevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Ahi Evran ve Kadı Sirâceddin el-Urmevi ile yakın dostluklar kurar. Konevi 1274 tarihinde Konya'da vefat eder.

HULEFA-İ RAŞİDİN'İN NASİHATLERİ

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Sadreddin Konevi'nin hocaları
Sadreddin Konevi’nin hocaları

Sadreddin Konevi'nin hocaları

◾ Sadreddin Konevi ilmi seyahatler, siyasi olaylar ve yaşadığı hac yolculuğu sebebiyle farklı topraklara seyahat etmiştir. Bu yolculuklarından İbn Arabi, Dımeşki, Kirmani ve Vasıti gibi döneminin öncü alimlerinden ilim tahsil etmiştir.

Muhyiddin İbn Arabi

Sadreddin Konevi'nin üzerinde en çok etki bırakan kimse şüphesiz ki İbn Arabi'dir. Konevi'nin babası Mecmüddin İshak ile dost olan İbn Arabi, Sadreddin Konevi'yi her açıdan eğitmiştir.

Muhyiddin Dımeşki

↪ "Şam Kadısı" ve "Kadılar Kadısı" gibi sıfatlarla tanınan Dımeşki, Konevi'nin Arap Dili ve Belagatı hocasıdır.

Cemalüddin Vasıti

Hac yolculuğu esnasında Sadreddin Konevi'ye hadis hocalığı yapmıştır.

Evhadüddin Kirmani

Bağdat Hakkakiye Medresesi'nin müderrisidir. Fütüvvet teşkilatı yaymak için Anadolu'ya gelen Kirmani, Malatya ve Kayseri'de yaşar. Konevi'nin babası Mecmüddin İshak ile yakın dost o0lan Kirmani bu süreçte Konevi'nin eğitimi ile yakından ilgilenir.

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Sadreddin Konevi'nin etkileri
Sadreddin Konevi’nin etkileri

Sadreddin Konevi'nin etkileri

◾ İslam düşünce vadisinde önemli bir düşünür olarak tebarüz eden Sadreddin Konevi, kendisinden sonra gelişen akımları etkilemeyi başarmıştır.

Muhyiddin İbn Arabi sonrasının tasavvuf anlayışının bir şerh dönemi olması Sadreddin Konevi tarafından daha evvelden öngörülmüştür.

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