Anadolu’nun son büyük metafizikçisi: Sadreddin Konevi

4 /10 Sadreddin Konevi'nin hocaları







Sadreddin Konevi'nin hocaları

◾ Sadreddin Konevi ilmi seyahatler, siyasi olaylar ve yaşadığı hac yolculuğu sebebiyle farklı topraklara seyahat etmiştir. Bu yolculuklarından İbn Arabi, Dımeşki, Kirmani ve Vasıti gibi döneminin öncü alimlerinden ilim tahsil etmiştir.

◾ Muhyiddin İbn Arabi

↪ Sadreddin Konevi'nin üzerinde en çok etki bırakan kimse şüphesiz ki İbn Arabi'dir. Konevi'nin babası Mecmüddin İshak ile dost olan İbn Arabi, Sadreddin Konevi'yi her açıdan eğitmiştir.

◾ Muhyiddin Dımeşki

↪ "Şam Kadısı" ve "Kadılar Kadısı" gibi sıfatlarla tanınan Dımeşki, Konevi'nin Arap Dili ve Belagatı hocasıdır.

◾ Cemalüddin Vasıti

↪ Hac yolculuğu esnasında Sadreddin Konevi'ye hadis hocalığı yapmıştır.

◾ Evhadüddin Kirmani

↪ Bağdat Hakkakiye Medresesi'nin müderrisidir. Fütüvvet teşkilatı yaymak için Anadolu'ya gelen Kirmani, Malatya ve Kayseri'de yaşar. Konevi'nin babası Mecmüddin İshak ile yakın dost o0lan Kirmani bu süreçte Konevi'nin eğitimi ile yakından ilgilenir.