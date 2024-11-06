Kur'an-ı Kerim'de dua anlamına gelen kavramlar

Tazarru

◼ Yalvarmak anlamına gelen "tazarru" kelimesi dua ile eş anlamlıdır.

"Şüphesiz ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Bize yalvarsınlar / dua etsinler diye onları darlık ve sıkıntı ile yakalayıp cezalandırdık."

(En'âm, 6/42)

Kavl

◼ Lügatte söz anlamına gelen "kavl" kelimesi, Kur'ân'da dua anlamında da kullanılmıştır.

"O, Rabbim! Beni affet, bana, benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülk (hükümdarlık) ver. Çünkü Sen, çok lütufkârsın, dedi /diye dua etti."

(Sâd, 38/35; Âl-i İmrân, 3/38)