Batı tarihinin gizlediği vahşet: Kanada yatılı misyoner okulları
Amerika kıtasının keşfinin ardından pek çok Avrupalı kıtaya yerleşerek başkalarının haklarını ihlal etmek suretiyle bir gelecek inşa etti. Öyle ki Maya ve Aztek toplulukları neredeyse tamamen yok oldu. Kızılderililer ise yok olmanın kıyısına geldi. Ama Avrupalılar için bu yeterli değildi. 17. yüzyılın başından itibaren kıtada misyonerlik faaliyetleri yürütülen Katolik ve Anglikan mezhepleri 19. yüzyılda yatılı kilise okulları açarak "asimilasyon ve hristiyanlaştırma" politikasını uyguladılar. Bu politika sonunda binlerce çocuk istismara uğradı, binlercesi de okulların etrafında gömülü olarak bulundu. İşte, Batılıların gizlediği vahşet: Kanada yatılı misyoner okulları...
◾ Günümüzde insan haklarına karşı gösterdiği saygı, çok kültürlülük, nezaket gibi kavramlarla tanınan Kanada aslında çok gizli ve çok kirli bir maziye sahip.
◾ 19. yüzyılın son çeyreğinden 20. yüzyılın sonuna dek varlığını sürdüren Kanada'daki yatılı kilise okullarında yüz binlerce kızılderili istismara uğrarken on binlercesi de öldürülmüştü.
◾ 19. yüzyılda ABD ve Kanada'da yürütülen asimilasyon politikaları çerçevesinde büyük yerleşim çevrelerinden uzak, taşradaki köylere yakın olmak üzere onlarca yatılı kilise okulu inşa edildi.
◾ 17. yüzyılın başlarında Katolik Kilisesi misyonerlik faaliyetleri olarak Kuzey Amerika'da okullar açmaya başlamıştı. Bu durum 19. yüzyılla beraber hükumet ve kilise iş birliğine dönüştü.
Misyonerlik ne demek?
Bir dini yabancı bir topluluğa karşın yaymak anlamına gelir. Misyoner kavramı denildiğinde Hristiyanlığı yaymak isteyen din insanları akla gelir.
◾ 19. yüzyılda bir sistematiğe bağlanan okullara karşı her türlü cömert teklife rağmen yerli halk rağbet göstermedi. İşte şeytani plan tam da burada başladı.
◾ Kanada'nın ilk Başbakanı John A. Macdonald 1876 yılında "Kızılderililer Yasası"nı meclisten geçirdi. Böylece Kanada'daki Kızılderili topluluğunun tprakları, işleyişine müdahale edildi ve çocukları asimile dilmek için kilise okullarına zorla kaydettirildi.
John A. Macdonald kimdir?
Kanada'nın ilk başbakanı olan John A. Macdonald, 1815 - 1891 yılları arasında yaşamıştı. Kanada'daki asimilasyon politikalarının en meşhuru olan "Kızılderili Yasası"nın çıkarılmasına ve yüz binlerce insanın istismar edilmesine zemin hazırlayan kişi olarak bilinir.
TARİHİN EN BÜYÜK SALGINI AVRUPA'YI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRMİŞTİ
◾ 1883 yılında Kanada misyonerlik okullarını ekonomik olarak desteklemeye başladı. Böylece iki buçuk yüz yıl boyunca süren misyonerlik ve asimilasyon faaliyetleri devlet politikası oldu.
◾ 1883 yılında ilk olarak üç tane açılan okullar ilerleyen yıllarda ülkenin farklı noktalarında onlarca sayıya ulaştı. 1930 yılına varıldığında Kanada'da aktif olarak 80 kilise okulu vardı.
◾ Kanada hükumetlerinin desteği ile açılan 80 okulun çoğunluğu Katolik mezhebine aitken, geri kalanlar Anglikan ve Birleşik ve Presbiteryen mezheplerine aitti.
Katolik mezhebi nedir?
Dini lideri Papa olan dünyanın en büyük Hristiyan mezhebidir.
Anglikan mezhebi nedir?
İngiltere'nin resmi mezhebi lan Anglikanizm, Latoliklik ve Protestanlık arasında bir orta yol olarak kabul edilir.
Birleşik ve Presbiteryen mezhebi nedir?
İskoçların yoğunlukta olduğu mezhep, piskoposluğu reddeder ve bunun yerine ihtiyar meclisince yönetilir.
◾ Okulların temel maksadı yerli halk olarak isimlendirilen Kızılderili çocuklarının uygarlaştırılması ve doğru yol olarak kabul edilen "Hristiyanlığı" tercih etmeleri idi.