Batı tarihinin gizlediği vahşet: Kanada yatılı misyoner okulları

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◾ Günümüzde insan haklarına karşı gösterdiği saygı, çok kültürlülük, nezaket gibi kavramlarla tanınan Kanada aslında çok gizli ve çok kirli bir maziye sahip.

◾ 19. yüzyılın son çeyreğinden 20. yüzyılın sonuna dek varlığını sürdüren Kanada'daki yatılı kilise okullarında yüz binlerce kızılderili istismara uğrarken on binlercesi de öldürülmüştü.

BATI'NIN KARANLIK SURETİ