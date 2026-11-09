Kudüs'ün Surları ve Kapıları

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🔸 Kadim şehir Kudüs, üç semavi din için de kutsal olarak kabul edilir. Bu özelliği nedeniyle yıllar boyunca paylaşılamadığı gibi çatışmaların eksik olmadığı bir mekan olmuştur.

🔸 Kudüs, uğradığı saldırılardan dolayı birçok kez yıkılarak yeniden inşa edilmiştir. Şehrin ilk surlarının M.Ö. 25. yüzyılda yapıldığı bilinir.

Belgeler ışığında Kudüs