Kudüs'ün Surları ve Kapıları
Asırlar boyunca "selam yurdu" olarak anılan ve 1967'den beri terör devleti İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine giriş sur duvarlarına açılan kapılardan sağlanır. Şehre giriş-çıkışı sağlayan yedi kapı bulunur ve bu kapılardan her birinin ulaşımı sağlamasının yanı sıra ticari ve dini fonksiyonları bulunur. Sizin için Kudüs'ün kapılarının fonksiyonlarını ve sembolik önemlerini araştırdık.
Giriş Tarihi: 09.11.2023
10:48
Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
11:09
🔸 Kadim şehir Kudüs,
üç semavi din için de kutsal olarak kabul edilir. Bu özelliği nedeniyle yıllar boyunca paylaşılamadığı gibi çatışmaların eksik olmadığı bir mekan olmuştur.
🔸 Kudüs,
uğradığı saldırılardan dolayı birçok kez yıkılarak. Şehrin ilk surlarının M.Ö. 25. yüzyılda yapıldığı bilinir. yeniden inşa edilmiştir
Belgeler ışığında Kudüs
🔸 Günümüzde var olan surlar ise
1536 - 1541 yılları arasında Surların etrafı Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. 4 kilometre, yüksekliği ise 11 - 12 metre arasında değişiklik gösterir.
🔸 Sultan I. Süleyman'ın surları yaptırmasının nedenleri arasında
13. yüzyılda yıkılan surları yeniden ayağa kaldırmak istemesi ve diğer ülkeler arasında gücünü ve hakimiyetini ortaya koymak istemesi gösterilebilir.
🔸 Kudüs surlarının
yedi kapısı vardır. Doğuda Aslanlı Kapı, batıda Yafa Kapısı, güneyde Siyon ve Mağribe kapısı, kuzeyde Şam, Herod ve Yeni Kapı bulunur.
🔸 Surların bir kapısı hariç
altı kapısı üzerinde yapım tarihlerini gösteren kitabeler bulunur. Kapılar özeliklerine veya bulundukları bölgelere göre isimlendirilmiştir. K esme taştan yapılmış olan kapıların süslemeleri de taş işçiliğiyle icra edilmiştir.
Kalemin Ucu Kudüs
Aslanlı Kapı (Babu'l Esbat)
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Kavimler Kapısı olarak da anılan Aslanlı Kapı, 1538 - 1539 yılları arasında inşa edilmiştir . Şehrin Müslüman yerleşim yerine açılan kapı, surların . Ayrıca Hz. Meryem'in (RANHA) doğduğu mağaraya yakın olduğu için doğu yönünde bulunan tek kapıdır "Sitti Meryem Kapısı" ve " Aziz Stephen Kapısı" olarak da anılır.
🔸 Sivri kemere sahip kapının üzerine
yerleştirilmiştir. Kapı kemerinin iki yanında ikişer tane düşmanlara ok atıp yağ dökmek amacıyla taştan bir burç vardır. Bu yüzden halk arasında leopar figürü "Aslanlı Kapı" olarak da bilinir. Mescid-i Aksa'ya en kolay ulaşılan sur kapısı olduğundan Müslümanların sıkça kullandığı bir kapıdır. Ayrıca Hristiyanların hac yolu başlangıcı olan Çile Yolu'na da bu kapıdan giriş yapılır.
Çile Yolu nedir?
Hristiyan itikadına göre Hz. İsa'nın (AS) çarmıha gerilmeye giderken hacı sırtlanıp geçtiği yoldur.
Burç nedir?
Surların üzerinde gözetleme ve savunma özelliklerini arttırmak için yapılan çokgen, yuvarlak ya da kare biçimli kale çıkıntısıdır.
Sahira Kapısı (Babu's –Sahira)
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1537 - 1538 yılları arasında inşa edilen kapı surların kuzeyinde bulunur. Dış cephesinde bulunan çiçek tezyinattan dolayı "Çiçek Kapısı" olarak da bilinir.
🔸 Kapı, şehrin
. Girişte bulunan estetik seyri yüksek iki kanat, Müslüman mahallelerine açılır bakırla sağlamlaştırılmış ahşaptan imal edilmiştir.
Müslümanın Sınav Kağıdı Kudüs