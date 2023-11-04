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Müslümanın sınav kağıdı: Kudüs

Kadim şehir Kudüs, üç semavi din için de kutsal sayılır. Müslümanların hakimiyeti altında olduğu dönem dışında yaşanan çatışma ve huzursuzluklar ile gündeme gelen Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı içinde barındırması hasebiyle önem arz eder. Müslümanlar için kapanmayan bir yara olan Kudüs meselesini birçok mütefekkirimiz dert edinerek konu hakkında yazılar ve şiirler kaleme almıştır. Sizin için Kudüs'e dair alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 04.11.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 17:28
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"Ve Kudüs şehri.
Gökte yapılıp yere indirilen şehir.
Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri.
Altında bir krater saklayan şehir.
Kalbime bir ağırlık gibi çöküyor şimdi.
Ne diyor ne diyor Kudüs bana şimdi
Hani Şam'dan bir şamdan getirecektin
Dikecektin Süleyman Peygamberin kabrine
Ruhları aydınlatan bir lamba ifriti döndürecek insana:
Söndürecek canavarın gözlerini ifriti döndürecek insana"

Sezai Karakoç

Kudüs'ün Kadim Tarihi

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"Ey Kudüs!

Rabbin katında

Melekler ördü tuğlalarını...

Toprağın gözyaşıyla harc.

Mescidin memlekettir.

Seni sevmek namustur Kudüs..."

Cahit Zarifoğlu

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"Ey Kudüs!
Ey kentlerin acılısı
Ey göz kapakları arasında kabaran büyük gözyaşı damlası
Kim durdurur düşmanları sana karşı
Ey dinlerin gerdanlığı
Kim siler kanları duvar taşlarından..."

Nizar Kabbani

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Kudüs hakkında 33 alıntı
Kudüs hakkında 33 alıntı

"Kudüs duvarların kesiştiği yerdedir

Aşkların, acıların ve gözyaşlarının

Kesiştiği yerdedir

Yüreğin sızladığı yerdedir

Göğün merdivenidir/yerdedir"

Kemal Sayar

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"Kudüs sadece Filistin veya Arap meselesi değildir. O bütün Müslüman halkların sorunudur. Kudüs'ü elde tutabilmeleri için Yahudiler İslam ve Müslümanları yenmek zorundadırlar ve bu -Allah'a şükür- onların gücü dışındadır."

Aliye İzzetbegoviç

Nuri Pakdil için Kudüs'ün Önemi

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