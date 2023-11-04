Müslümanın sınav kağıdı: Kudüs

Kadim şehir Kudüs, üç semavi din için de kutsal sayılır. Müslümanların hakimiyeti altında olduğu dönem dışında yaşanan çatışma ve huzursuzluklar ile gündeme gelen Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı içinde barındırması hasebiyle önem arz eder. Müslümanlar için kapanmayan bir yara olan Kudüs meselesini birçok mütefekkirimiz dert edinerek konu hakkında yazılar ve şiirler kaleme almıştır. Sizin için Kudüs'e dair alıntılar derledik.