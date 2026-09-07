Kudüs'ün kadim tarihi

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🔸 Akdeniz ile Lut Gölü arasındaki Yehuda Dağları'ndaki plato üzerine kurulmuş bir şehir olan Kudüs, üç ilahi dinde de kutsal olarak kabul edilir. Kudüs, Müslümanlar için Mekke ve Medine'den sonraki en kutsal yerdir.

🔸 Mescid-i Aksâ, 610 senesinde Müslümanların ilk kıblesi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'e göre Peygamber Efendimiz (SAV) Kudüs'den Miraç'a yükselmiştir.

🔸 Mescid-i Aksâ'nın kutsallığına dair Kur'an-ı Kerim'de İsrâ Suresi'nin ilk ayetinde şu bilgi verilir:

"Bir gece, -kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye- kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, bütün eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."

İsra Suresi 1. ayet tefsiri: Hz. Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Harâm'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağan üstü olay İslâmî kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin masdarı olan ve "geceleyin yürüme, gece yolculuğu" anlamına gelen isrâ kelimesiyle anılır.

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