Sait Faik Abasıyanık'tan Şahmerdan

Şahmerdan kitabı, yazar Sait Faik Abasıyanık'ın 1940 yılında kaleme aldığı, yayımlanan üçüncü kitabıdır. Şehmerdan eseri, Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı hikayelerden oluşuyor. Diğer yayımlanan ilk iki kitabının aksine usta yazar bu eserinde, yurt dışında yaptığı gözlemlere dayanarak yurt dışını anlattığı öyküler bulunmaz. Kitap içerisinde yer alan öykülerde balıkçılar, denizciler, adalarda yaşan sıradan insanlar bulunmaktadır. Sizlere usta yazar gazeteci Sait Faik Abasıyanık'ın Şahmerdan eserinden alıntılar derledik.