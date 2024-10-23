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Sait Faik Abasıyanık'tan Şahmerdan

Şahmerdan kitabı, yazar Sait Faik Abasıyanık'ın 1940 yılında kaleme aldığı, yayımlanan üçüncü kitabıdır. Şehmerdan eseri, Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı hikayelerden oluşuyor. Diğer yayımlanan ilk iki kitabının aksine usta yazar bu eserinde, yurt dışında yaptığı gözlemlere dayanarak yurt dışını anlattığı öyküler bulunmaz. Kitap içerisinde yer alan öykülerde balıkçılar, denizciler, adalarda yaşan sıradan insanlar bulunmaktadır. Sizlere usta yazar gazeteci Sait Faik Abasıyanık'ın Şahmerdan eserinden alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 23.10.2024 10:47
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Gönül meselesinde ise ne yapıp yapıp bir çare bulmalıydı. Gönül meselesi ile boğaz meselesi mühim şeylerdir.

Sait Faik Abasıyanık

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Bırakın beni ey hakikatler! Yürümek istiyorum. Cennetlerin olduğu yere doğru.

Sait Faik Abasıyanık

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Uzun zaman mühim bir şeyler düşündü. Mühim diyoruz ama, bu kendi kendimize verdiğimiz bir peşin hükümden başka bir şey değildir. Doğru olması bir şey ifade etmez. Bir insanın mühim ve saçma şeyler düşündüğünü nasıl bilebiliriz? Düşünen adamın kendisi bile böyle bir hüküm vermedikten sonra...

Sait Faik Abasıyanık

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Sükût.... Kim der ki bu bütün hazların hazzı değildir?

Sükût... Sükûn... Oh!

Sait Faik Abasıyanık

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Hayat yine o ağır ve aktığı belli olmayan halini almıştı. Bozuk bir saat gibi konuşmuyordu.

Sait Faik Abasıyanık

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