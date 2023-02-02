Hz. Osman'ın (RA) cömertliği

🔷 Hz. Rukıyye'nin (RANHA) vefatından sonra Hz. Ümmü Külsüm (RANHA) ile evlenerek Efendimizin (SAV) iki kızıyla evlenme şerefine erişen Hz. Osman (RA), bu durumdan dolayı "iki nur sahibi" anlamına gelen Zinnureyn lakabıyla anılır. Resulullah'ın (SAV) sağlığında fetva veren birkaç sahabi arasında yer alarak sahip olduğu ilmi birikimini de gösterir.

🔷 Hz. Osman (RA) bol bol oruç tutar, nafile ibadetlerle Rabbine yaklaşır, gecelerini teheccüd namazıyla ışıklandırır ve malından yaptığı fedakarlıklarla İslam dünyasına büyük bir örnek oldu.

Hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabe