Hz. Osman'ın (RA) cömertliği
Efendimizin (SAV) yanında bulunan sahabiler yaptıkları fedakarlıklarla İslam'ın yayılmasında büyük emek sarf ettiler. Bu yolda kimi malıyla kimi de canıyla bedel ödedi. Her ikisini birden sarf edenler de oldu. Dört halifeden biri olan Hz. Osman'ın (RA) cömertliği daha önce görülmemiş bir nezaket boyutundaydı. İşte Hz. Osman'ın (RA) Allah için malını feda ettiği hadiseler...
Giriş Tarihi: 02.02.2023
09:01
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
09:15
🔷 İslam'ın doğduğu kutsal şehir
Mekke, bir ticaret merkezi olduğu için zengin bir görüntüye sahipti. Şehrin önde gelen kabilesi Kureyş'in en zengin isimlerinden biri olan Affan, Hz. Osman'ın (RA) babasıydı.
🔷 Babasının yanında yetişerek ticareti tüm detaylarıyla öğrenen Hz. Osman (RA),
Efendimiz (SAV) peygamberliğini ilan etmeden evvel şehrin önemli tüccarları arasındaydı.
İki nur sahibi, hayırlı eş Hz. Osman
🔷 Hz. Osman (RA), İslam'a davetin yeni başladığı dönemde yakın arkadaşı Hz. Ebubekir'in (RA) vesilesiyle Resulullah'ın (SAV) yanına giderek Müslüman oldu.
Böylelikle İslam'a giren ilk on kişi arasında yer alma şerefini kazandı.
🔷 Müslüman oluşu Mekke'de güç sahibi olması nedeniyle Kureyş içerisinde tepkiyle karşılandı. Amcası
Hakem b. Ebü'l-Âs onu iple bağlayıp dininden dönmesini istese Hz. Osman (RA) bu zorlamaya karşı koydu. Kararlılığını gören amcasından sonra annesi de çok uğraşsa da Hz. Osman'ı (RA) imanından vazgeçiremedi.
Peygamberimizin iltifatına mazhar olan 3 sahabi
🔷 İslam'ı her şeyden öte gören,
Allah'ı (CC) ve Resulü'nü (SAV) herkesten çok seven Hz. Osman (RA), İslam uğruna nelere katlanacağını ve neleri feda edebileceğini ilk günden açıkça göstermişti.
🔷 Müslüman olmayı kabulünden kısa bir süre sonra Efendimizin (SAV) kızı Hz. Rukiyye (RANHA) ile evlendi. İslamiyet'in henüz beşinci yılında Kureyş'in Müslümanlara olan baskısı nedeniyle
yurdunu terk etmek zorunda kalıp Habeşistan'a hicret edenler arasında Hz. Osman (RA) ve eşi Rukiyye de vardı. Öz yurdunu terk ederek büyük bir fedakarlık gösterdi Hz. Osman (RA)...
Medine'den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan
🔷 Hz. Rukıyye'nin (RANHA) vefatından sonra Hz. Ümmü Külsüm (RANHA) ile evlenerek Efendimizin (SAV) iki kızıyla evlenme şerefine erişen Hz. Osman (RA), bu durumdan dolayı "iki nur sahibi" anlamına gelen
lakabıyla anılır. Resulullah'ın (SAV) sağlığında fetva veren birkaç sahabi arasında yer alarak sahip olduğu ilmi birikimini de gösterir. Zinnureyn
🔷 Hz. Osman (RA)
bol bol oruç tutar, nafile ibadetlerle Rabbine yaklaşır, gecelerini teheccüd namazıyla ışıklandırır ve malından yaptığı fedakarlıklarla İslam dünyasına büyük bir örnek oldu.
Hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabe
Su kuyusunu satın alması
🔷 Hz. Osman (RA), 626 yılında gittiği Habeşistan'dan yeniden Mekke'ye döner ve akabinde Medine'ye hicret etti. Medine'de Müslümanlar içme suyu sıkıntısı çektiği sırada şehrin başlıca içme su kaynağı olan Rûme Kuyusu'nun sahibi kuyunun suyunu satılığa çıkarır.
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Resulullah (SAV) kuyuyu satın alıp Müslümanların istifadesine sunacak kişiye cennetin verileceğini, bütün günahlarının bağışlanacağını ve kendisine cennette bu kuyudan daha güzel bir su kaynağının verileceğini bildirir.
[Buhârî, "Müsâḳāt", 1, 74; Tirmizî, "Menâḳıb", 57; İbn Sa'd, I, 392]
Efendimizin kurduğu ilk pazar: Medine Çarşısı