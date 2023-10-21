Filistin'in simge şehirleri
Müslümanların en kutsal üçüncü şehri olan Kudüs, aynı zamanda İslam aleminin ortak ve en büyük davalarından biridir. Kadim Filistin'de, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs gibi daha birçok önemli şehir bulunmaktadır. İşte birbirinden kıymetli Filistin kentlerini sizler için derledik...
Giriş Tarihi: 21.10.2023
17:23
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REFAH
🔸 Refah Sınır Kapısı adını Refah şehrinden alır. Burası
Mısır ile Gazze arasında bir geçiş noktasıdır. Bu geçiş, 1979'da Mısır-İsrail Barış Antlaşması ve 1982 senesindeki İsrail'in Sina'dan çekilmesinin ardından inşa edilir.
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1967'de Altı Gün Savaşı sonrasında İsrail, Gazze dışındaki Mısır topraklarını ele geçirir. Ancak, 1978'de Camp David Sözleşmesi ve 1979'da İsrail-Mısır Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ardından Gazze dışındaki bu topraklar Mısır'a geri iade edilir.
🔸 Bu süreçte
Philadelphia Hattı olarak bilinen 100 metre genişliğindeki sahil şeridi, Mısır ile Gazze Şeridi arasında bir tampon bölge olarak kullanılır ve Gazze-Mısır sınırı düzenlenir.
↪ İsrail,
1982'de Sina Yarımadası'ndan çekilince sınır resmen belirlenmiş oldu.
Camp David Sözleşmesi nedir?
Sözleşmesi, Mısır devlet başkanı Enver Sedat ile İsrail başbakanı Menahem Begin arasında, 12 gün süren gizli pazarlıkların ardından 17 Eylül 1978'de, Camp David'de imzalanır.
Dünyadan Filistin'e destek
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Refah kenti, 2005-2006 yılları arasında İsrail kontrolünden çıktıktan sonra sınırdan geçişler artar. Hamas 2006'da Gazze Şeridini kontrol altına aldıktan sonra sınır kapatılır, BM gıda yardımlarına da yönetimin el koyduğu bahanesiyle durdurur ve 2014 yılına kadar bölgeye yardım ulaştırılamaz.
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2011'in mayıs ayında, Muhammed Mursi'nin cumhurbaşkanı seçilmesiyle geçişler eski düzeyine çıkar. 2013 yılında Mısır'da, ordunun yönetime el koyması ile Refah Sınır Kapısı tekrar kapatılır. 24 Ekim 2014-Eylül 2015 tarihine kadar sınır sadece 34 gün boyunca açık kalır.
🔸 İsrail'in Gazze'yi abluka almasının on beşinci gününde Refah Kapısı açıldı ve Gazze'ye iki haftanın ardından ilk kez insani yardım ulaştı.
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GAZZE
🔸 Gazze,
Akdeniz'in güneydoğu köşesinde yer alır. Tarih boyunca farklı hükümetlerin egemenliğinde kalan Gazze, Bizans döneminde önemli bir ticaret merkezi olarak hizmet verir ve özellikle Mekke'den gelen tüccarlar için bir uğrak noktası olur.
🔸 Gazze,
Hz. Ebû Bekir döneminde fethedilir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise 20. yüzyıla kadar diğer Filistin şehirleri gibi Şam'a bağlı vilayetlerden biri olur.
Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar
🔸 Osmanlı'nın I. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgeden çekilmek zorunda kaldığı
1917 yılından 1948 senesine kadar Gazze, İngiliz işgali altındadır. Ancak 1948'e gelindiğinde İsrail'in kurulmasıyla birlikte, büyük bir Yahudi göçü gerçekleştirilerek bölgenin demografik yapısını oldukça değiştirilir.
🔸 Bu dönemde
Arap nüfus, kendi topraklarından sürülerek, Gazze gibi şehirlere sığınır. 22 Eylül 1948'de Şam'da düzenlenen bir toplantıda Filistin Devleti'nin kurulduğu duyurulur ve Gazze, bu yeni devletin geçici merkezi olarak ilan edilir.
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RAMALLAH
🔸 Tarihsel olarak ağırlıklı olarak
Hristiyan bir şehir olarak bilinen Ramallah, pek çok müze ve kültür merkezine ev sahipliği yapar.
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1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde fethedilen şehir, Kudüs vilayetinin bir bölgesi olarak kaydedilmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında İngiliz mandası kontrolüne giren yer, 1948-1967 yılları arasında Batı Şeria'yı ele geçiren Ürdün yönetiminde kalır. 1967 yılında gerçekleşen Altı Gün Savaşları'nda Ramallah, İsrail tarafından ele geçirilir.
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Ramallah sakinleri I. İntifada sırasında aktif bir rol oynar. Bu gösterilerde sokaklarda lastikler yakılır, taşlar ve molotof kokteylleri atılır.
Altı Gün Savaşları nedir?
Altı Gün Savaşı, 5 Haziran 1967 Pazartesi günü, İsrail ile Mısır, Ürdün ve Suriye arasında başlayan ve 6 gün süren savaşa verilen isimdir.
I. İntifada nedir?
İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine karşı Arap topluluklarının baş kaldırmasıdır.
Sosyal medyada Filistin içerikleri neden kısıtlanıyor?