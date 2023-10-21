Filistin'in simge şehirleri

📍 REFAH

🔸 Refah Sınır Kapısı adını Refah şehrinden alır. Burası Mısır ile Gazze arasında bir geçiş noktasıdır. Bu geçiş, 1979'da Mısır-İsrail Barış Antlaşması ve 1982 senesindeki İsrail'in Sina'dan çekilmesinin ardından inşa edilir.

🔸 1967'de Altı Gün Savaşı sonrasında İsrail, Gazze dışındaki Mısır topraklarını ele geçirir. Ancak, 1978'de Camp David Sözleşmesi ve 1979'da İsrail-Mısır Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ardından Gazze dışındaki bu topraklar Mısır'a geri iade edilir.

🔸 Bu süreçte Philadelphia Hattı olarak bilinen 100 metre genişliğindeki sahil şeridi, Mısır ile Gazze Şeridi arasında bir tampon bölge olarak kullanılır ve Gazze-Mısır sınırı düzenlenir.

↪ İsrail, 1982'de Sina Yarımadası'ndan çekilince sınır resmen belirlenmiş oldu.

Camp David Sözleşmesi nedir?

Sözleşmesi, Mısır devlet başkanı Enver Sedat ile İsrail başbakanı Menahem Begin arasında, 12 gün süren gizli pazarlıkların ardından 17 Eylül 1978'de, Camp David'de imzalanır.