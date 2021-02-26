Medine’den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan

İslam'ı kabul eden ilk Müslümanlar, ibadetlerini ve toplantılarını gizli olarak devam ettirdiler. Hz. Ömer'in Müslüman oluşuna kadar bu durum böyle devam etti.

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🔸 Nübüvvetin dördüncü yılı itibariyle İslam'a davet, açıktan yapılmaya başlandı.

Resulullah'a vahyedilen gerçekleri en yakınlarından başlamak üzere, müşriklerden çekinmeden açıkça tebliğ etmesi emredildi.

📌 Böylece putlarını Kâbe'nin içine ve çevresine yerleştiren Kureyşlilerle Mekke'nin fethine kadar sürecek olan 20 yıllık çetin bir mücadele de başlamış oldu.

🔍 Müslümanlar neden Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir?