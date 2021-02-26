Medine’den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan
Peygamberimizin nübüvvetinin ardından İslam'a davet bir müddet gizli olarak sürdürüldü; açıktan davetin başlanmasıyla ise başta Resul-i Ekrem olmak üzere Müslümanlar, Allah'a iman etmeleri ve İslam dinini kabul etmeleri nedeniyle müşriklerin zulüm ve işkencelerine maruz kaldılar. Bazı Müslümanlar kabilelerinde bulunan nüfuz sahibi kişilerce himaye edildiler; ancak himayesiz kalan Müslümanların gördükleri baskı her geçen gün arttı. Efendimiz, onlara "
Orada ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar iş başındadır" diyerek Habeşistan'a hicret etmelerini önerdi.
Giriş Tarihi: 26.02.2021
17:15
Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
17:17
İSLAM’A DAVET BAŞLANGIÇTA GİZLİYDİ
Peygamber Efendimizin risaleti ile İslam'a davet, başlangıçta gizli olarak devam etmişti.
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İslam tebliğ edilmiş; bu konuda dinin korunması ve muhafaza edilmesi göz önünde bulundurulmuştu. Nübüvvetin ilk üç yılında gizli davetle
📌 Öte yandan
ilahi bir emir de gelmemişti. tebliğin açık şekilde ilanına dair
📌 Yaygın olan putperestliğe karşı ihtiyatlı davranılmış ve
güvenilir kişiler İslam'a davet edilmişti.
📌 İslam'a davetin açıktan devam etmesi,
onların helaki, dinin başlamadan yok olmasına sebep olabilirdi. birçoğu fakir ve zayıf durumda bulunan ilk Müslümanları tehlikeye atabilir;
KUREYŞLİ MÜŞRİKLERLE 20 SÜRECEK MÜCADELE BAŞLADI
İslam'ı kabul eden ilk Müslümanlar, ibadetlerini ve toplantılarını gizli olarak devam ettirdiler. Hz. Ömer'in Müslüman oluşuna kadar bu durum böyle devam etti.
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🔸 Nübüvvetin
açıktan yapılmaya başlandı. dördüncü yılı itibariyle İslam'a davet,
Resulullah'a vahyedilen gerçekleri
müşriklerden çekinmeden açıkça tebliğ etmesi emredildi. en yakınlarından başlamak üzere,
📌 Böylece putlarını Kâbe'nin içine ve çevresine yerleştiren
de başlamış oldu. Kureyşlilerle Mekke'nin fethine kadar sürecek olan 20 yıllık çetin bir mücadele
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Müslümanlar neden Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir?
PEYGAMBERİMİZ HABEŞİSTAN’A HİCRETİ ÖNERDİ
Peygamber Efendimiz ve müminler, Allah'a iman etmeleri ve İslam dinini kabul etmeleri nedeniyle Mekke'deki müşriklerden pek çok zulüm gördüler.
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🔸 Resul-i Ekrem'in İslam'ı tebliğinden itibaren başlayan bu tavır, her geçen gün şekil değiştirdi ve
gün geçtikçe daha da arttı. hem Peygamberimize hem de ashabına gösterilen eziyetler ve işkenceler
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ile ilgili Peygamber Efendimiz de yoğun bir endişe duydu. Can güvenlikleri her geçen gün tehlikeye giren Müslümanlar
🔸 Bu baskıları engellemeye gücü yetmeyen Resul-i Ekrem Efendimiz, özellikle
önerdi. kabileleri içinde himayesiz kalan Müslümanların Habeşistan'a hicret etmelerini
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📌 Allah Resulü, Müslümanlara şöyle buyurdu:
"Eğer istiyorsanız ve elinizden geliyorsa gidip Habeşistan'a sığının. Zira orada ülkesinde kimseye zulmedilmeyen bir kral hüküm sürmektedir; orası bir doğruluk ve hakikat ülkesidir; Allah işlerinizde kolaylık sağlayıncaya kadar orada kalınız."
HİCRET ÖNCESİ HABEŞİSTAN İLE İLİŞKİLER NASILDI?
Peygamberimizin ashabına hicret yurdu olan Habeşistan, Müslümanlar tarafından ilk kez duyulan bir yer değildi.
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🔸 Arap yarımadasında Yemen halkı ile birlikte
eskiye dayanıyordu. Kureyşlilerin Habeşistan ile aralarındaki ilişkiler
🔸 Ticari anlaşmalarla güvence altına alınan ilişkiler iktisadi bağları kuvvetlendiren bir yapıya sahipti.
bu sayede doğrudan irtibat kurabiliyorlardı. Taraflar birbirlerine imtiyaz sağlıyorlar;
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İLK İRTİBATI PEYGAMBERİMİZİN DEDESİ SAĞLADI
Mekke ile Habeşistan arasındaki ticareti kurumsal hale getiren kişi,
'di. Bu sayede pek çok Mekkeli tüccar, ticaret amacıyla Habeşistan'a gitmişti. Peygamber Efendimizin büyük dedesi Hâşim
rivayet edilen bazı olaylardan anlaşılabilir. Peygamberimizin dedesi ve Kureyş halkının reisi Abdülmüttalib ile onun Mekke idaresindeki rakibi konumundaki Harb arasında meydana gelen anlaşmazlık, Habeş kralının hakemliğinde çözülmeye çalışılmıştı. Habeş kralı ile Mekkelilerin yakın ilişkileri,
📌 İslam öncesi dönemde Mekke'nin ihtiyacı olan hububatın deniz yoluyla Cidde'ye, oradan Mekke'ye getirildiği;
bilinir. bu ticari faaliyetlerde Habeşlilerin etkili olduğu
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Peygamberimizin dedesi Kureyş reisi Abdülmuttalib
NEDEN HABEŞİSTAN TERCİH EDİLDİ?
Hicret için Habeşistan'ın seçilmesindeki en önemli sebep, kral Necaşi Ashame'nin semavi bir dine mensup adaletli bir hükümdar oluşu ve Arapça bilmesiydi.
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🔸 Habeşistan'a ulaşım da kolaydı ve
imkânı da bu seçimi etkilemişti. muhacirlerin maddi sıkıntılarını daha kolay şekilde giderebilmeleri
🔸 Zira aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir topluluğa
oldukça zordu. Hem Arap töresi gereği mensup olunan kabilenin izninin alınması gerekiyor hem de sığınma hakkı tanımak gerekiyordu. gidilen yerde maddi imkânların olması
🔸 Bu nedenle Müslümanlar, Arap yarımadasında bir beldeye gitmek yerine
durumundaydılar. Kureyşlilerin tehditlerine boyun eğmeyecek güçlü bir devlete sığınmak
🔸 Bu hicret sayesinde henüz
sağlanmıştı. İlk hicret edenlerin iyi karşılanması üzerine ikinci hicret gerçekleşmişti. tebliğin ilk yıllarındayken Afrika ile temas
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📌 Müslümanların Habeşistan'a hicretleri şu ayetlerde yer almıştır:
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"Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, Ahiret mükâfatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi... Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir." elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz.
📕 Nahl suresi 41-42. ayetlerin tefsirini okuyun ve mealini dinleyin 🔊
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"Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, "Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için (ahirette) bir iyilik vardır. Sabredenlere bunun karşılığı elbette hesapsız olarak verilir." Allah'ın yeryüzü geniştir.
📕 Zümer suresi 10. ayetin tefsirini okuyun ve mealini dinleyin 🔊