Efendimizin kurduğu ilk pazar: Medine Çarşısı

🔷 Mekke'deki işkenceler ve sosyo-ekonomik baskılar karşısında Müslümanlar, Efendimizin (SAV) izni ve işaretiyle yeni yurtları Medine için hazırlanmaya başladılar. Resulullah'ın (SAV) müjdesi şöyledir:

"Bundan böyle sizin hicret edeceğiniz şehrin, iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterildi." (Buhârî, Kefâlet, 4)

🔷 Müminlerin hicret edeceğini duyan müşrikler, zulümlerini artırsalar da hazırlıklar sürer. Hicret, Efendimizin (SAV) buyurduğu üzere artık Müslümanlar için farz idi. Zira Müslümanın dini yaşamını sürdüremediği bir yerde yaşaması caiz görülmez.

"Melekler, kendilerine zulmeden kişilerin canlarını aldıklarında, onlara, 'Ne işte idiniz?' derler. Onlar da: 'Biz yeryüzünde zayıf kimselerdik.' derler. Melekler 'Allah'ın arzı geniş değil miydi, siz de orada hicret etseydiniz ya!' derler. İşte bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü gidiş yeridir. Ancak gerçekten âciz ve zayıf olan, çâresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar müstesnâ." (en-Nisâ, 97-98)