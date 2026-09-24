Medine-i Münevvere’de en çok ziyaret edilen mekanlar
Medine, Efendimizin (SAV) davetini kitlelere ulaştırdığı, İslam Devleti'ni yönettiği mübarek şehir. Her sene hac ve umre maksadıyla milyonlarca Müslümanın yolu Medine'ye düşüyor. Peki, Müslümanlar Medine'de nereleri ziyaret ediyor? Medine'de bulunan tarihi mekanlar neresi? Sizler için Medine'de en çok ziyaret edilen mekanları derledik.
📌 Mescid-i Nebevi
➡ Anlamı "Peygamber Mescidi"dir.
➡ Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu arazi Sehl ve Süheyl adlarında iki yetime aitti. Efendimiz (SAV) ücreti karşılığında araziyi satın almış, inşaatta bizzat çalışarak ilk tuğlayı temele koymuştur.
➡ Mescidin kıblesi Kudüs tarafına yapılmıştı. Daha sonradan Kâbe'ye çevrilmiştir.
➡ Zamanla Mescid genişlemeye başlamıştır. 628 yılında ilk defa büyütülme çalışmaları başlamıştır.
➡ İnşa edildiğinde üstü açık olan Mescid zamanla ihtiyacı karşılamaması sebebiyle büyütülürken tavanı da kapatılmıştır.
➡ Hz. Ömer (RA) ve Hz. Osman (RA) dönemlerinde Mescid büyümeye devam etmiştir. Bu devirler Müslümanların sayılarının çok fazla arttığı dönemlerdir.
➡ 707 senesinde yapılan bir genişletme çalışmasında minare, mihrap ve şerefe eklenmiştir.
➡ 13. Yüzyılda ilk defa Hücre-i Saadet'in üstüne kubbe inşa edilmiştir.
(x) 🔍 Bilgi Notu:
Osmanlı devrinde Medine ve Mescid-i Nebevi'ye oldukça ihtimam gösterilmiştir.
➡ Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul'dan gelen mühendisler tadilat ve tamirat faaliyetlerinde bulunmuşlardır.
➡ Kanuni'den itibaren hemen her Osmanlı padişahı Medine-i Münevvere'ye hediyeler göndermiş, imar faaliyetleri içinde olmuştur.
➡ Sultan II. Mahmud Hücre-i Saadet'in kubbesini taştan yaparak yeşile boyatmıştır. Böylece dillerden dile yayılarak yeşil kubbe anlamına gelen "Kubbetü'l Hadra" ortaya çıkmıştır.
(x) 🔍 Bilgi Notu:
Sultan Abdülmecid döneminde Mescid baştan aşağı yenilenmiştir.
➡ Hattat Abdullah Zühdü Efendi, 7 yıl Medine'de kalarak Mescid-i Nebevi'nin duvar ve kubbelerindeki celî sülüs ayet, hadis ve kasideleri yazmıştır. Bu yazıların toplamı 2 bin metreyi bulmuştur. Bu rakam, hâlen dünya üzerinde bir camide kuşak biçiminde bulunan en uzun mesafeli yazıdır.
➡ Mescid-i Nebevi, Sultan II. Abdülhamid döneminde ziyaretçilere kolaylık sağlaması için ampulün icadından kısa süre sonra 1908'de elektrikle aydınlatılmaya başlanmıştır. II. Abdülhamid, önce demir yolu döşeterek ulaşım sorununu çözmüş sonra da elektrik sisteminin kurulmasını sağlamıştır.
Peygamberimizin Hicret'ten sonra Medine'de gerçekleştirdiği faaliyetler
📌 Kuba Mescidi
◼ Mescid, hicret esnasında Medine'den önce son durak olan Kuba'da bulunur. Buraya hicret eden muhacirler bir araziyi satın alarak bir mescid olarak belirlerler. Efendimiz (SAV) de Medine'ye hicret sırasında burada konaklar. Bu konaklama sırasında Resul-i Ekrem temele ilk taşı koyarak inşaatı başlatmıştır.
◼ Kuba Mescidi kâfirlere karşı bir haykırıştır. Müslümanlar bu mescid ile artık alenen ibadet eder hale gelmişlerdir. Mescid herkese açık, saf düzeni içerisinde namaz kılınan ilk ibadethanedir.
(x) 🔍 Bilgi Notu:
Hz. Peygamber, hicret ettiği zaman Medine'ye varmadan önce 14 gün Kuba'da kaldı.
📌 Uhud
◼ Medine'nin kuzeyinde olan bölge Mescid-i Nebevi'ye yürüme mesafesindedir.
◼ Bölge sıradağlar ile çevrili iken Uhud tek bir dağ olduğu için bu isimle anılır.
◼ Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleşen Uhud Gazvesi bu dağın etrafında gerçekleşmiştir.
(x) 🔍 Bilgi Notu:
Efendimiz bazı hadis-i şeriflerinde Uhud'dan bahseder.