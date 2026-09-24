Medine-i Münevvere’de en çok ziyaret edilen mekanlar

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📌 Kuba Mescidi

◼ Mescid, hicret esnasında Medine'den önce son durak olan Kuba'da bulunur. Buraya hicret eden muhacirler bir araziyi satın alarak bir mescid olarak belirlerler. Efendimiz (SAV) de Medine'ye hicret sırasında burada konaklar. Bu konaklama sırasında Resul-i Ekrem temele ilk taşı koyarak inşaatı başlatmıştır.

◼ Kuba Mescidi kâfirlere karşı bir haykırıştır. Müslümanlar bu mescid ile artık alenen ibadet eder hale gelmişlerdir. Mescid herkese açık, saf düzeni içerisinde namaz kılınan ilk ibadethanedir.

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Hz. Peygamber, hicret ettiği zaman Medine'ye varmadan önce 14 gün Kuba'da kaldı.

Kuba Mescidi