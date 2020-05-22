Peygamberimizin Hicret'ten sonra Medine'de gerçekleştirdiği faaliyetler

Hicret'ten sonra muhacirlerle ensar arasında tam bir kaynaşma ve dayanışma oluşmuştu. Bunun sağlanmasında, İslam'ın esasları ve mensuplarına telkin ettiği kardeşlik anlayışı kadar Peygamberimiz tarafından gerçekleştirilen "muâhât" uygulamasının etkisi büyük olmuştur.

Bu uygulama Hicret'ten hemen sonra gerçekleştirilmiş ve Resûl-i Ekrem, ensarla muhacirleri bir araya getirerek her muhacir için ensardan bir kardeş tayin etmişti.