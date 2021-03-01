Mekke müşriklerinin Müslümanlara yaptıkları eziyetler

Peygamber Efendimiz (sav), yakın çevresinden başlayarak insanları İslam dinine davet etmeye başlamıştı.

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🔸 Peygamber Efendimizin (sav) ilk hanımı olan Hz. Hatice, yeryüzünde İslam'a inanan ilk insandı. Efendimizin (sav) kızları Hz. Rukıyye, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma da Müslüman olmuşlardı.

🔸 Sıralaması kesin olarak bilinmese de kaynaklarda Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Zeyd bin Harise, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam, Sa'd bin Ebu Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Said bin Zeyd, İslam ile şereflenen ilk on Müslüman olarak zikredilirler.

🔸 Daha sonra Osman bin Maz'un, Ayyaş bin Ebu Rebia ve hanımı Esma bint Selâme, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkam bin Ebü'l Erkan, Ebu Seleme, Cafer bin Ebu Talib ve Ubeyde bin Haris gibi şahsiyetler de İslam'ı kabul etmişlerdir.

🔍 İslam'ı kabul eden ilk on Müslüman