Mekke müşriklerinin Müslümanlara yaptıkları eziyetler
Peygamber Efendimizin risalet hayatının ilk 13 yılı Mekke'de geçmiş; bu süreçte, hem kendisi hem de İslam'ı kabul eden Müslümanlar, Mekke müşrikleri tarafından pek çok zulme ve eziyete maruz kalmışlardı. Tevhid inancını reddetmeleri, İslam'dan ve Resul-i Ekrem'den yüz çevirmeleri için Müslümanlara işkenceler yapılmış; bu kötü eylemlerin pek çoğu en yakınları tarafından gerçekleştirilmişti. Kimi kızgın güneşin altında demir zırhla bekletilmiş kimi tavana asılıp dumana maruz bırakılmış kimi yerlerde sürüklenmiş kimi ise bu işkencelere dayanamayarak şehid olmuştu…
Giriş Tarihi: 01.03.2021
17:36
Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
18:16
RİSALETİN İLK 13 YILI MEKKE’DE GEÇTİ
Peygamber Efendimize (sav) ilk vahiy Mekke'ye yakın Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda gelmiş; risalet hayatının ilk 13 yılı, Mekke'de geçmiştir.
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🔸 Yeryüzünde İslam dinini kabul eden ilk kişi Allah Resulü (sav)'dür. Kur'an-ı Kerim bu hususta şöyle buyurur:
* "Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene îmân etti…"
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ve yeryüzünde İslam'a inanan ilk insan olma şerefine nail olan kişi ise Hz. Hatice'dir. Peygamberimizin (sav) Allah'ın Resulü olduğuna iman eden
🔸 Hz. Hatice, Resul-i Ekrem'in (sav) nübüvvetini kabul etmiş, İslam ile şereflenmiş ve
yaşamı boyunca hem maddi hem manevi anlamda Peygamberimizi (sav) desteklemişti.
Bakara suresi 285. ayetin tefsiri 📕 ve meali 🔊
İSLAM’IN DİĞER İNSANLARA TEBLİĞİ
Resul-i Ekrem Efendimize (sav) verilen ilahi görevlerden biri de İslam dinini insanlara tebliğ etme görevi olmuştu.
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🔸 Nazil olan Müddessir suresi 1-5. ayetlerde
ve böylece Peygamber Efendimiz (sav) insanları İslam'a davet etmeye başlamıştı. "Kalk ve uyar" emri verilmiş
🔸 Tebliğ görevi,
Buradaki amaç, dinin korunması ve muhafaza edilmesiydi. ilk üç yılda gizli olarak; sadece yakın çevre ve güvenilir insanlara yönelik gerçekleştirildi.
📌 Öte yandan tebliğin açık şekilde ilanına dair ilahi bir emir de gelmemişti.
Müddessir suresi 1-5. ayetlerin tefsiri 📕 ve meali 🔊
MEKKE’DE PUTPERESTLİK İNANCI YAYGINDI
O dönemde Mekke'de putperestlik inancı yaygındı ve kutsal kabul edilen Kâbe'de dahi pek çok put bulunuyor, halk bunlara tapıyordu.
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🔸 İslam dinine tebliğ bu nedenle bir müddet gizli tutulmuş,
ve güvenilir kişiler İslam'a davet edilmişti. yaygın olan putperestliğe karşı ihtiyatlı davranılmış
📌 İslam'a davetin açıktan devam etmesi, birçoğu fakir ve zayıf durumda bulunan ilk Müslümanları tehlikeye atabilir; onların helaki, dinin başlamadan yok olmasına sebep olabilirdi.
🔸 İslam'ın dördüncü yılında açıktan davetin başlanmasıyla ise başta Resul-i Ekrem (sav) olmak üzere Müslümanlar,
müşriklerin zulüm ve işkencelerine maruz kaldılar. Allah'a iman etmeleri ve İslam dinini kabul etmeleri nedeniyle
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İLK MÜSLÜMANLAR KİMLERDİ?
Peygamber Efendimiz (sav) , yakın çevresinden başlayarak insanları İslam dinine davet etmeye başlamıştı.
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🔸 Peygamber Efendimizin (sav) ilk hanımı olan
Efendimizin (sav) kızları Hz. Rukıyye, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma da Müslüman olmuşlardı. Hz. Hatice, yeryüzünde İslam'a inanan ilk insandı.
🔸 Sıralaması kesin olarak bilinmese de kaynaklarda
zikredilirler. Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Zeyd bin Harise, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam, Sa'd bin Ebu Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Said bin Zeyd, İslam ile şereflenen ilk on Müslüman olarak
🔸 Daha sonra
Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkam bin Ebü'l Erkan, Ebu Seleme, Cafer bin Ebu Talib ve Ubeyde bin Haris gibi şahsiyetler de İslam'ı kabul etmişlerdir. Osman bin Maz'un, Ayyaş bin Ebu Rebia ve hanımı Esma bint Selâme,
🔍 İslam'ı kabul eden ilk on Müslüman
İSLAM’IN İLK YILLARINDA TEBLİĞ GİZLİ YÜRÜTÜLDÜ
İslam'ın ilk dönemlerinde Peygamber Efendimiz (sav) evinde, ıssız dağ eteklerinde, öğle tenhalığı sırasında Kâbe'de ibadetlerini gerçekleştirebilmişti.
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🔸 Diğer Müslümanlarla bir araya gelerek
tevhid inancının gereklerini anlatır ve ahiret üzerine sohbetlerde bulunurdu. nazil olan Kur'an ayetlerini onlara aktarır,
🔸 Bu dönemde
ve cemaatle ibadet etmemeye özen gösteriliyordu. müşriklerin toplu halde bulundukları yer ve zamanlarda bir arada olmamaya
🔸 Müslümanlar,
bir araya geliyorlar, ibadet ve toplantılarını burada gerçekleştiriyorlardı. genç sahabe Erkam bin Ebü'l-Erkam'ın Safâ tepesinin eteklerindeki evinde
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İslam'a ilk davet nasıl gerçekleşti?