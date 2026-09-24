İslam’a ilk davet ve ilk Müslümanlar

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📌 Peygamber Efendimizin (SAV) yıllardır süregelen bir âdeti vardı. Her sene Ramazan ayını, Nur Dağı'nın tepesindeki mağarada ibadet ve dua ile geçirirdi. Sessiz ve sakin olan Nur Dağı, tefekkür içerisinde tek başına kalması için en müsait yerdi. Cemiyetin bozuk havasından sıkılan mübarek ruhu, burada huzur buluyordu.

➡ Hz. Âişe'nin (ra) rivayetine göre Resulullah (SAV) bu dönemde bir ara "sâdık (doğru) rüyalar" görmeye başladı. Altı ay devam eden bu süreçte gördüğü rüyalar aynen çıktı. Kaynaklarda ayrıca Hz. Peygamber'in (SAV) bu dönemde "Esselamü aleyke yâ Rasulallah (Sana selâm olsun ey Allah'ın elçisi)" şeklinde kendisini selamlayan sesler duyduğu, etrafına dönüp bakınca kimseyi göremediği için merak içerisinde kaldığı, seslerin ağaçlar ve kayalıklardan geldiğine dair rivayetler de yer almaktadır.

➡ Peygamber Efendimiz (SAV), Hira Mağarası'nda rastgele değil, Hz. İbrahim'in Hanif dini üzere ibadetlerini yapıyordu.