İstanbul’un 8 tarihi mezarlığı

🔹 İstanbul'un en eski ve en büyük mezarlığı olarak bilinen Karacaahmet, 1352 yılında ilk defin ile büyümeye başlamıştı. Üsküdar'ın fethinin ardından Müslüman halkın semte yerleşmesi ile oluşmaya başlayan mezarlık zamana İstanbul'un en eski ve en büyük mezarlığı olmuştu.

🔹 Mezarlığın ismini aldığı Karaca Ahmed, Anadolu'nun İslamlaşma sürecinde önemli ölçüde yer almış bir isimdi. Mezarlık ayrıca resmi kayıtlarda Üsküdar Mekābir-i Müslimîni olarak anılmakta idi. Mezarlık İnadiye, Tunusbağı, Çiçekçi, Talimhane, Haydarpaşa, İbrahimağa, Seyitahmet deresi, Harmanlık, Nuhkuyusu ve Aşçıbaşı mahallelerini çevrelemekte.

HAT SAN'ATININ KARACAAHMED KABRİSTANINDAKİ AKİSLERİ