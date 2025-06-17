İstanbul'un gözde kasırları
Köklü bir tarihe sahip olan İstanbul, dünyadaki ender güzellikteki şehirlerden biri. İstanbul deyince zihinlerde canlanan şeylerden biri de eşi benzeri olmayan saraylar ve kasırlar. Farklı dönemlerde inşa edilen ve farklı mimari akımlardan etkilenen bu yapılar şehirdeki en çok turist çeken noktalardan. İstanbul'daki en gözde kasırları tüm yönleriyle araştırdık.
🔸 İstanbul, dünyada yeri çok ayrı olan bir şehir. Bu kentte eşsiz pek çok yapı da var. Dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı'ya ev sahipliği yapan bu şehir, en çok turist alan yerlerden.
🔸 İstanbul'da; Ihlamur, Hidiv, Aynalıkavak, Adile Sultan, Küçüksu, Mecidiye, Maslak, Yıldız Şale, Sepetçiler gibi önemli kasırlar bulunuyor. Gelin sizi, tarihi bir yolculuğa çıkaralım.
📍 ADİLE SULTAN KASRI
Günümüzdeki durumu: Düğün, seminer, toplantı gibi organizasyonlara ev sahipliği yapmakta.
🔸 İstanbul'un en güzel kasırlarından biri olan Adile Sultan, Üsküdar'da yer alıyor. Bu yapıyı diğer kasırlardan ayıran özellik, Hababam Sınıfı'nın burada çekilmiş olması. Bundan ötürü kasır, restore edildikten Hababam Sınıfı Müzesi olarak ziyarete açılmış.
🔸 Aynı zamanda Adile Sultan Sarayı adıyla da tanınan yapı, 1858 senesinde Sultan Abdülmecit'in kız kardeşi Adile Sultan'a hediye etmek istemesi nedeniyle Salkis Balyan tarafından inşa ettirilmiş.
📍 AYNALIKAVAK KASRI
Günümüzdeki durumu: Müze olarak hizmet veriyor.
🔸 Şehr-i İstanbul'un en bilinmeyen kasrı, Aynalıkavak. Burası, Hasköy'de, yüksekçe bir yerde konumlanmış. Yapı, Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'daki dördüncü büyük sarayı olan Tersane Sarayı'ndan günümüze ulaşan tek kısmıdır.
🔸 Hasbahçe'de bilinen ilk yapı, Kaptan-ı Derya Halil Paşa'nın Sultan I. Ahmed için 1613 yılı sonlarında yaptırdığı kasırdır. Yapı, 18. Yüzyıl Osmanlı saraylarının geleneksel mimari özelliklerinin çoğunu taşıyor.
📍 HİDİV KASRI
Günümüzdeki durumu: Düğün, seminer, toplantı gibi organizasyonlara ev sahipliği yapmakta.
🔸 Mimari olarak farklılıklar barındıran bir diğer kasır ise Beykoz'da bulunan Hidiv Kasrı. 1907 senesinde Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından Çubuklu sırtlarında İtalyan bir mimar tarafından art nouveau tarzında inşa edilmiş.
🔸 Burası, Hilmi Paşa'nın Mısır'daki görevinden uzaklaştırılmasının ardından kendisi ve ailesi tarafından ikamet etmek amacıyla kullanılmış. 1982 senesine kadar bakımsız bir şekilde kaderine terk edilen bu kasır, 1984 yılında restore edilerek bir süre otel olarak hizmete açılmış.
📍 IHLAMUR KASRI
Günümüzdeki durumu: Müze olarak hizmet veriyor.
🔸 Diğer kasırlara göre Ihlamur Kasrı, binalarla iç içe olan bir konumdadır. Beşiktaş'ta Ihlamurdere caddesinin sonunda yer alan yapı Abdülmecit döneminde Nikoğos Balyan tarafından yaptırılmış.
🔸 Yapıldığında Merasim Köşkü olarak anılan kasır daha sonra "Ihlamur" adını almış. Muhabbet Bahçesi, Havuzlu Ihlamur Mahalli ve Hacı Hüseyin Bağı olmak üzere üç kısımdan meydana gelmiş.