İstanbul'un gözde kasırları

1 /12 İstanbul'daki kasırlar













🔸 İstanbul, dünyada yeri çok ayrı olan bir şehir. Bu kentte eşsiz pek çok yapı da var. Dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı'ya ev sahipliği yapan bu şehir, en çok turist alan yerlerden.

🔸 İstanbul'da; Ihlamur, Hidiv, Aynalıkavak, Adile Sultan, Küçüksu, Mecidiye, Maslak, Yıldız Şale, Sepetçiler gibi önemli kasırlar bulunuyor. Gelin sizi, tarihi bir yolculuğa çıkaralım.