Ayasofya'nın büyük gizemi

💠 İmparatorluğun dört bir tarafından getirilen malzemeler ile inşaata başlayan Trallesli Anthemios ve Miletoslu Isidoros beş senelik inşaatın ardından günümüz Ayasofya'sını bina ederler.

💠 Dönem şartlarında büyük bir mimari başarı olan bu inşaat, sonrasında Ortodoks Din Mimarisi önemli ölçüde Ayasofya'dan etkilenir.

Edebiyatçıların kaleminden Ayasofya