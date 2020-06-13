Edebiyatçıların kaleminden Ayasofya

Ayasofya minareleri, mimarbaşının yapıya yönelik yaklaşımın kalıplaşmış tasarımlardan ne kadar uzak olduğunu gösterir. Bu minareler, her yapıyı bânisine, işlevine, taşıdığı ruha, bulunduğu yere ve ihtiyaca uygun şekilde biçimlendiren usta mimarın, farklı yaklaşımlarının başarılı sonuçlarından biridir.

İstinat duvarlarıyla güçlendirdiği yapıya biçim çeşitliliği de sağlayan Mimar Sinan, kubbeyi taşıyan payelerle yan duvarlar arasındaki boşlukları kemerlerle besleyerek kubbeyi de iyice sağlamlaştırmıştır.

Asırlar boyu dimdik ayakta kalan, ihtişamını nesilden nesile aktaran Ayasofya için yıllar öncesinden söylenen sözler, kaleme alınan satırlar böyle cevap veriyordu bugünlere... İşte Necip Fazıl'dan, Sezai Karakoç'a kadar bu davaya önderlik eden isimlerin tarihe not ettikleri satırlar…👇