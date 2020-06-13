Edebiyatçıların kaleminden Ayasofya
Asırlar boyu dimdik ayakta kalan, ihtişamını nesilden nesile aktaran Ayasofya için yıllar öncesinden söylenen sözler, kaleme alınan satırlar cevap veriyordu bugünlere. İşte Necip Fazıl'dan, Sezai Karakoç'a kadar bu davaya önderlik eden isimlerin tarihe not ettikleri satırlar.
Giriş Tarihi: 13.06.2020
15:16
Güncelleme Tarihi: 24.07.2021
11:34
Ayasofya ilk olarak ahşap çatılı bazilika tarzında bir kilise olarak I. Konstantin'in oğlu
Konstantinus tarafından inşa edilmiş ve 360 yılında tamamlanmıştı.
Ayasofya'nın kaderi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi ile değişti. Peygamber Efendimizin hadislerinde müjdelediği o güzel komutan Fatih Sultan Mehmet'in ta kendisiydi.
Ayasofya, fethin en önemli sembolü haline gelmiş ve camiye çevrilmişti. Ancak, geçmişte 1204 yılında Latinler tarafından işgal edilen İstanbul, geniş çaplı yağma ve tahribatlara maruz kalmış, Ayasofya da bu yağmalardan nasibini almıştı.
Ayasofya minareleri, mimarbaşının yapıya yönelik yaklaşımın kalıplaşmış tasarımlardan ne kadar uzak olduğunu gösterir. Bu minareler, her yapıyı bânisine, işlevine, taşıdığı ruha, bulunduğu yere ve ihtiyaca uygun şekilde biçimlendiren usta mimarın, farklı yaklaşımlarının başarılı sonuçlarından biridir.
İstinat duvarlarıyla güçlendirdiği yapıya biçim çeşitliliği de sağlayan Mimar Sinan, kubbeyi taşıyan payelerle yan duvarlar arasındaki boşlukları kemerlerle besleyerek kubbeyi de iyice sağlamlaştırmıştır.
Asırlar boyu dimdik ayakta kalan, ihtişamını nesilden nesile aktaran Ayasofya için yıllar öncesinden söylenen sözler, kaleme alınan satırlar böyle cevap veriyordu bugünlere... İşte Necip Fazıl'dan, Sezai Karakoç'a kadar bu davaya önderlik eden isimlerin tarihe not ettikleri satırlar…👇
"Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün kapanış bahtıyla beraber açılmalıdır. Yalnız manayı anlasak yalnız onu yerine getirebilsek. Ayasofya'nın kapıları sabır taşı gibi çatlar kendi kendisine açılır."
Ayasofya cami olduğu dönemde nasıl görünüyordu?
"Ayasofya'nın cami olmaktan çıkarılması bir sebep değil bir sonuçtur. Tekrar cami olarak açılması da bir sebep değil bir sonuç olacaktır. İslam'ın Batı karşısında yenilgisinin, üstünlüğünü kaybetmesinin sonucu ve sembolik işareti olarak Ayasofya cami olmaktan çıkmıştır."
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