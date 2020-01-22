Sezai Karakoç kimdir? Sezai Karakoç’un hayatı…

Sezai Karakoç, şair, yazar ve mütefekkir olarak edebiyat tarihimize adını altın harflerle yazdıran bir isim. Onun ismi "Diriliş" kavramı ile özdeşleşmiş, dünya savaşlarından yenik çıkan İslam dünyasının "yeniden dirilişini" amaç edinmişti. Bu uğurda, yazı ve düşünce hayatı boyunca diriliş kavramı çevresinde zinde bir bilinç uyandırmaya çalıştı; başta şiir, siyaset ve düşünce olmak üzere, dünya Müslümanlarının uyanışına eserleriyle emek verdi. Fikir ve şiirleriyle çağımıza damga vuran, yaşamı boyunca ümmetin meselelerine odaklanan Türk edebiyatının dönüm noktalarından Üstad Sezai Karakoç Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Mekânı cennet, makam-ı âlî olsun. Milletimizin ve ümmetin başı sağ olsun. Sezai Karakoç kimdir? Sezai Karakoç'un hayatı…