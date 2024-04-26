Stratejik Nokta: Tarihi süreçte Tibet sorunu

◼ Çin Devleti'nin hakimiyeti altında Uygurlar başta olmak üzere Zhuanglar, Moğollar, Huiler ve Tibetliler bulunur. Bu dört etnik grup, yüzyıllardır Çin yönetiminin baskı ve ağır asimile politikalarına maruz kalır.

◼ Bunlar arasında, Doğu Türkistan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türkleri en ağır ve en zorlu yaşamlara mahkum ediliyor. Bulundukları yer itibariyle oldukça stratejik bir konumdalar.

Doğu Türkistan Özerk Bölgesi

Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak bilinen "Doğu Türkistan", Asya'nın kalbinde yer alır. Başkenti Urumçi'dir.