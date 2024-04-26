Stratejik Nokta: Tarihi süreçte Tibet sorunu
Yüzyıllardır Asya'nın üzerinde gezinen bir kara bulut olan Çin, Doğu Türkistan başta olmak üzere; Tibet ve Tayvan'a karşı yaptırımları ve işgalleriyle bölgede terör estiren bir kötülük imparatorluğudur. Kıtada, Çin ve Britanya Hindistanı arasında gelişen "güçler savaşı"ndan Tibetliler de büyük ölçüde nasibini almıştır. İşte, Stratejik Nokta'da Tibet sorununa ve tarihi serüvenine dair bilmeniz gerekenleri sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 26.04.2024
11:57
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
14:20
◼ Himalayaların ardında, "
olarak anılan Tibet diyarı, tarihi serüvende pek çok Dünyanın Çatısı" gizemli olayın arka perdesinde yer alır. Potala Sarayı'nın bulunduğu bu mekan, resmi olarak 1951 yılında Çin hakimiyetine girer.
POTALA SARAYI'NIN TARİHİ
◼ Potala Sarayı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Lhasa'da konumlanmıştır. Tarihi belgelere göre, bölgede yer alan ilk yapı,
7. yüzyılda hüküm süren Tubo Krallığı'nın kralı Songzanganbu döneminde inşa edilmiştir. Yapıldığı zamanlarda, Kızıl Dağ Sarayı adı anlamında adı ile isimlendirilir. Hongshan Sarayı
Stratejik nokta: Fergana Vadisi niçin önemli?
◼
Çin Devleti'nin hakimiyeti altında Uygurlar başta olmak üzere ler bulunur. Bu Zhuanglar, Moğollar, Huiler ve Tibetli dört etnik grup, yüzyıllardır Çin yönetiminin baskı ve ağır asimile politikalarına maruz kalır.
◼ Bunlar arasında,
Doğu Türkistan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türkleri en ağır ve en zorlu yaşamlara mahkum ediliyor. Bulundukları yer itibariyle oldukça stratejik bir konumdalar.
Doğu Türkistan Özerk Bölgesi
Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak bilinen "Doğu Türkistan", Asya'nın kalbinde yer alır. Başkenti Urumçi'dir.
◼
Asya, dünyanın en eski medeniyetlerinden ikisi olan Çin ve Hindistan gibi rekabetçi devletlere ev sahipliği yapar. Bu iki dünya gücü, bölgede bulunan diğer millet ve devletler üzerinde belirleyici rol oynamışlardır.
◼ Dolayısıyla
Tibet meselesi de yıllardır sonuçlanamayan bir sorun haline gelmiştir. Günümüzde ÇHC'nin yönetiminde bulunan Tibet'in tarihine bir göz atalım.
ÇHC nedir?
ÇHC, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kısaltmasıdır.
Stratejik nokta: Afganistan'ı kim yönetiyor?
KISA TİBET TARİHİ
◼
Tibet'in tarihi, yılına kadar uzanır. M.S. 520 Songstan Campo, vadisinde bir krallık kurmasıyla Tsangpo Nehri Tibet'in tarihi serüveni başlamış olur. Kısa zamanda büyüyen bu krallık, Çin tarafından bir tehdit olarak görünür.
◼
8. yüzyılda gelindiğinde Tibet, Asya'nın güçlü krallıklarından biri halini alır. 13. yüzyılda ise dönemin bir diğer güçlü imparatorluğu olan Moğollar, Tibet'i istila eder.
Tsangpo Nehri nerede?
Tsangpo, Tibet Özerk Bölgesi'nin en uzun nehridir. Tibet Platosu'ndan ayrılırken nehir dünyanın en büyük ve en derin kanyonu olan Yarlung Tsangpo Büyük Kanyonu'nu oluşturmaktadır.
◼ O zamanların
, Moğol Hakanı Kubilay Han, Çin İmparatoru olur. Han, Tibet'teki Lamaizmi resmi din olarak kabul etmesinin ardından ülke, uzun yıllar Çin himayesinde, lama adı verilen din adamları tarafından yönetilir.
LAMANIZM NEDİR?
◼
Lamaizm, Tibet Budizmi'nin adıdır. Bir rahip, rahibe veya uygulamalarda ilerlemiş bir Budist için saygı ifade eden bir unvan olan , belirli bir ruhanî olgunluğu ve öğretme imtiyazına ulaşan kişiyi temsil eder. Lama
Kubilay Han kimdir?
Kubilay Han Moğol İmparatorluğunun kağanı, aynı zamanda Çin'deki Yuan Hanedanlığı'nın kurucusu ve ilk imparatorudur.
Geçmişten günümüze Keşmir Meselesi