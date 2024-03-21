Stratejik nokta: Afganistan'ı kim yönetiyor?

İMPARATORLUKLAR ÇAĞINDA AFGANİSTAN

◾ Kabil'in stratejik önemine değinmeden önce Afganistan'ın tarihçesine bir göz atalım. 19. yüzyıl diğer bir adıyla İmparatorluklar Çağı'nda sözü geçen iki büyük güç vardı, Rusya ve Britanya. Bu iki devlet arasındaki çıkar çatışmaları had safhayı aşmıştı.

◾ Bu iki devin çatışma merkezlerinden biri de Afganistan olacaktı. Bu bölge, İran ve Orta Asya'dan Hindistan'a giden yol olduğundan stratejik bir öneme sahipti.

Büyük Britanya neresi?

Büyük Britanya, İrlanda Adası'nın doğusunda yer alan, üzerinde İngiltere, Galler ve İskoçya'nın bulunduğu Birleşik Krallık'a bağlı adadır.