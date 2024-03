Stratejik nokta: Afganistan'ı kim yönetiyor?

II. İNGİLİZ - AFGAN SAVAŞI

◾ Yaşanan bu savaş, "her an bir saldırı gerçekleşebilir" düşüncesiyle halkı tedirgin etmiş ve bu da insanları epeyce yıpratmıştı. Ayrıca bölgenin yüzde %85'inin dağlık olduğu düşünülünce her kafadan bir ses çıkmaya başlamıştı. Sonuç olarak bölgede iktidarsızlık hakim olmuştu.

◾ Tarih 1878 yılını gösterdiğinde II. İngiliz - Afgan Savaşı başladı. Aslında bu, Rus/İngiliz savaşıydı. Bu iki devletin anlaşmaktan ve biri, diğerinin Afganistan üzerindeki varlığını kabul etmekten başka çaresi kalmayacaktı.