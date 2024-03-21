Stratejik nokta: Afganistan'ı kim yönetiyor?
Dünya devletleri, geçmişten günümüze kadar yer altı kaynakları için büyük kavgalar vermiştir. Zayıf görülen ülkeler, dünya devlerince işgal edilmiş ve sömürüye mahkum bırakılmıştır. Bunlardan biri de stratejik bir noktada bulunan Afganistan'dır. Peki biz, Afganistan'a dair ne biliyoruz? Afganistan'ın tarihi nedir? Belki de en önemli sorulardan biri, Afganistan'ı kim yönetiyor?
Giriş Tarihi: 21.03.2024
12:28
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
13:35
AFGANİSTAN'I KİM YÖNETİYOR?
STRATEJİK NOKTA: AFGANİSTAN
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. Dünya devleri çıkarları için çeşitli ülkelere kendi topraklarına ve boyunduruğuna dahil etmek için işgal politikası izliyor. Dünya siyasetinin nabzı birçok yerde aynı anda atabiliyor
◾ Evet, yukarıda saydığımız sebepten ötürü ilhak edilen sıcak bölgelerden biri de
ve bilhassa başkenti Afganistan Kabil. Dağlık arazilerle çevrili bölge ne oldu da süper güçler için bir çekim merkezi oldu?
Fergana Vadisi nerede?
Orta Asya'da Özbekistan'ın doğusunu, Kırgızistan'ın güneyini ve Tacikistan'ın kuzeyini kapsayan bölgenin adı Fergana Vadisi'dir.
Stratejik nokta: Fergana Vadisi niçin önemli?
İMPARATORLUKLAR ÇAĞINDA AFGANİSTAN
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Kabil'in stratejik önemine değinmeden önce Afganistan'ın tarihçesine bir göz atalım. 19. yüzyıl diğer bir adıyla sözü geçen iki büyük güç vardı, İmparatorluklar Çağı'nda . Bu iki devlet arasındaki çıkar çatışmaları had safhayı aşmıştı. Rusya ve Britanya
◾ Bu iki devin çatışma merkezlerinden biri de
Afganistan olacaktı. Bu bölge, İran ve Orta Asya'dan Hindistan'a giden yol olduğundan stratejik bir öneme sahipti.
Büyük Britanya neresi?
Büyük Britanya, İrlanda Adası'nın doğusunda yer alan, üzerinde İngiltere, Galler ve İskoçya'nın bulunduğu Birleşik Krallık'a bağlı adadır.
AFGANİSTAN - HİNDİSTAN SORUNU
ÇIKARLARA TERS DÜŞEN BÖLGE
◾ Yine aynı dönemde
Hindistan'ı sömüren İngilizler için hakimiyeti altına aldıkları toprakları korumak adına Afganistan önemli bir rol oynamaktaydı.
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Rus yönetimi ise İran üzerinde bir nüfuz sağlamıştı ve ile birlikte Afganistan'a yönelmiş durumdaydı. Türkmençay Antlaması Sonuç olarak İngilizler bunu bir tehdit olarak gördü.
Türkmençay Antlaşması nedir?
Türkmençay Antlaşması, Rus İmparatorluğu ile Kaçar Hanedanlığı arasında 10 Şubat 1828 tarihinde imzalanan barış antlaşmasıdır.
Geçmişten günümüze Keşmir Meselesi
I. İNGİLİZ - AFGAN SAVAŞI
◾ Öngörülen tehditlerin altındaki gerçeklik payı, yakında doğrulanacaktı. İngilizler
1839'da harekete geçti ve Afganistan'a saldırdı. Bu olay tarihe, olarak geçti. Üç yıl süren savaşın sonucunda I. İngiliz - Afgan Savaşı ülkelerinden İngilizleri çıkarmaya başardı. Fakat Afgan Hanedanlığı ülkeyi toparlamak hiç de kolay olmayacaktı.
◾ Afganistan stratejik bir konumda bulunduğundan buradaki halkı idare etmek ve
merkezi yönetim kurmak zaten zordu. Bunun yanı sıra Afganistan'da farklı etnik unsur, mezhep ve dini gruplar bulunmaktaydı.
II. İNGİLİZ - AFGAN SAVAŞI
◾ Yaşanan bu savaş,
"her an bir saldırı gerçekleşebilir" düşüncesiyle halkı tedirgin etmiş ve bu da insanları epeyce yıpratmıştı. Ayrıca bölgenin yüzde %85'inin dağlık olduğu düşünülünce her kafadan bir ses çıkmaya başlamıştı. Sonuç olarak bölgede iktidarsızlık hakim olmuştu.
◾ Tarih
1878 yılını gösterdiğinde başladı. Aslında bu, II. İngiliz - Afgan Savaşı Rus/İngiliz savaşıydı. Bu iki devletin anlaşmaktan ve biri, diğerinin Afganistan üzerindeki varlığını kabul etmekten başka çaresi kalmayacaktı.
7 Maddede Dağlık Karabağ'da neler oluyor?