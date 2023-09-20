7 Maddede Dağlık Karabağ'da neler oluyor?

MADDE 3

DAĞLIK - KARABAĞ BAĞLAMINDA SOVYET RUSYA

🔸 Dağlık - Karabağ sorununu anlamak için Sovyet Rusya tarihini iyi bilmek, okumak ve bu doğrultuda onların amaçlarını iyi kavramak gerekmektedir. Çünkü Sovyet Rusya ile Türk cumhuriyetlerini tarihsel anlamda birbirinden ayırmak çok da mümkün değildir.

🔸 Geçmişten günümüze, Sovyet Rusya zihniyetinin birincil hedefi sıcak denizlere inmektir. İkinci ve bizi ilgilendiren kısmı ise coğrafi olarak yakın gördüğü Türk devletlerini kendi topraklarına katma faaliyetleridir.

🔸 Bu anlayış doğrultusunda Azerbaycan'a uyguladığı işgal ve sonrasındaki ağır asimilasyon (Ruslaştırma) çalışmaları, Türk karşıtı olan devletleri niçin desteklediğini açıklar niteliktedir.

Ruslaştırma Politikası nedir?

Ruslar ele geçirdiği topraklarda, bölgedeki insanları kendi kurallarına göre şekillendirmek ister. Bu da dünyadaki devletler ve bilhassa Türkistan halkı tarafından "Ruslaştırma Politikası" olarak bilinir.