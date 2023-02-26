Tarihin kara lekesi: Hocalı Soykırımı

🔶 Azerbaycan'ın tarihi bölgesi olan Karabağ, dağların ve yüksek yaylaların bulunduğu araziye sahip özel ve ulaşımı güç bir bölgedir. Hz. Osman (RA) zamanında Müslümanlar tarafından fethedilen bölge, İslam tarihinde de önemli bir yere sahiptir.

🔶 Selçuklular, İldenizliler, İlhanlılar, Timurlu, Akkoyunlular ve en son Safevilerin eline geçen Karabağ bölgesi, 1578 yılında Osmanlı hakimiyetine girer. Ancak bu hakimiyet Safeviler tarafından 1603 yılında bozulur.