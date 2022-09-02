Mimar Sinan’ın halefi: Davut Ağa
Mimar Davud Ağa, Mimar Sinan'ın baş mimar olduğu dönemde desteklediği ve başarılı bulduğu önemli çıraklarındandır. Eserleriyle çağlar ötesi yapılar ortaya koyan Sinan'ın hayatını kaybetmesiyle beraber Davud Ağa, Hassa Mimarlar Ocağı Teşkilatı'nın başına geçer ve 1588-98 yılları arasında imparatorluğa baş mimarlık yapar. Sinan'dan edindiği mimari birikime kendine has üslup özelliklerini de ekleyen usta isim kendisinden sonraki mimarları da etkiler.
Giriş Tarihi: 04.09.2022
10:06
Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
10:14
🔸 Başlangıcından günümüze dek
Türk mimarisinde, mimar ve sanatkârlar eliyle sayısız mimari yapı eser verildi. Eser veren mimar ve sanatkarlar içerisinde Mimar Sinan'ın ve eserlerinin tartışılmaz bir yeri vardır.
🔸 Kendisinden önceki
Osmanlı mimarlarından edindiği birikimlere çeşitli yollarla edindiği bilgileri harmanlayan Sinan, Osmanlı mimarlığında olarak adlandırılan zaman dilimine damgasını vurur. Kendinden sonra klâsik dönem başta Mimar Davud Ağa olmak üzere Sedefkar Mehmed Ağa, Dalgıç Ahmed Ağa gibi çeşitli mimar ve sanatkarlar da yetiştiren Sinan, Türk ve İslam sanatının devamlılığında en büyük paydayı edinir.
15 maddede Mimar Sinan
🔸 Türk sanat tarihinde
en fazla tanınan eserler . Osmanlı mimarlığının zirve noktalarından olan klasik dönem, Mimar Sinan'ın eserleridir Sinan üslubundan yetişerek, onun takipçisi olan Davud Ağa tarafından 16. yüzyılda devam ettirilir. başarılı bir şekilde
Bilgi notu: Davud Ağa'nın, Sinan gibi bir dahinin ardından baş mimar olması ve beklentileri karşılaması onun oldukça dikkat çekici bir konuma gelmesini sağlamıştır.
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Sinan üslubuna hakim olan Mimar Davud kendi üslup potasında eriterek Sinan sonrası bilgi, beceri ve mühendislik kabiliyetini Osmanlı mimarlığının geçiş dönemini başarıyla temsil eder.
Mimar Sinan'ın baş mimar oluşu ve Hassa Mimarlar Ocağı
Mimar Davud Ağa'nın Hayatı
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Mimar Davud Ağa'nın fazla bilgiye ulaşamasak da mimarın doğumuna ve hayatının ilk dönemlerine dair suyolu nazırlığı yani bakanlığı döneminden itibaren ve koca mimarın tecrübelerinden istifade ettiğine dair bilgilere ulaşabilmekteyiz. Mimar Sinan'ın kontrolünde çalıştığı
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Belgeler doğrultusunda Mimar Davud Ağa ile ilgili ilk olarak, Mimar Sinan'ın Edirne'de Selimiye Camisini inşa ettiği sıralarda Horoz Memiler, Mehmed Ağalar ve Dalgıç Ahmet Çavuşlarla birlikte Koca Sinan'ın çırakları arasında bulunduğu bilinmektedir.
Mimar Sinan'ın inşa ettiği su tesisleri
🔸 Mimar Davud Ağa ile ilgili yine ilk bilgiler
1575 tarihinde suyolu nazırı sıfatı ile karşımıza çıkar. Kağıthane ve Kırkçeşme su yollarına zarar veren binaları keşfetmesine dair kayıt altına alınan belgelerde
🔸 Davud Ağa bu dönemde
Topkapı Sarayı'nın su yolunu onararak haritasını çıkarır, Eyüp'teki kemerlerin ve lağımların onarımını yapar ve doğal afetler sonucu zarar gören köprü ve su yollarını yeniden inşa ettirir.
Mimar Sinan'ın 3 eseri: Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye camileri