Tarihin derinliklerinde saklı kalan mimari cevher: Yeni Cami Muvakkithanesi

📌 Tarihi kaynaklar ışığında muvakkitlerin sadece Osmanlı'da değil İslam medeniyetlerinde çok eski tarihlerden beri var olduğu anlaşılır. Hatta namaz vakitlerini belirleyecek bu görevliler medreselerde eğitim görür, astronomi, kozmoğrafya gibi bilim dalları ile yakından ilgilenirlerdi.

📌 Osmanlı Devleti'ne geldiğimizde ise bir devlet çalışanı olarak karşımıza çıkan muvakkitler bir saray görevlisi olan Müneccimbaşı tarafından seçilirdi. Ayrıca her cami kendine ait bir muvakkithane ve muvakkite sahipti.

📌 Caminin bulunduğu konuma göre namaz vakti değişeceğinden ve özellikle imsak ve iftar vakitlerinin belirlenmesinde çok hassas olunması gerektiğinden her cami yanında ayrı bir muvakkit ve muvakkithane olması büyük önem arz ederdi. Caminin hemen yanında, bazen içindeki bir komplekste yer alan muvakkithanelerde o caminin bir yıllık namaz vakti belirlenirdi.

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