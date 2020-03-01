İstanbul'un 5 tarihi semti

Mısır Çarşısı'nda meyve, çay ve baharatlar satan tezgahlar, hemen bitişiğindeki Kapalıçarşı'da ise rengarenk halı, kumaş, lamba ve takılar bulunur. Her çeşit baharatı bulabileceğiniz bu tarihi çarşıyı görebilirsiniz. Eminönü Meydanı, Galata Köprüsü, Yeni Camii, Sirkeci Garı ve Gülhane Parkı'nın yanı sıra bölgeyi yukarıdan seyreden Süleymaniye Camii ve 16. yüzyılda inşa edilen İznik çinileriyle ünlüdü Rüstem Paşa Camisi'ni gezebilirsiniz. Eminönü'nde pek çok noktada bulunan çay-simit, turşu suyu, lokma tatlısı, süt mısır gibi sokak lezzetlerini tadabilirsiniz.

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Eminönü'ne Kadıköy ve Üsküdar'dan Şehir hatları vapurları, Üsküdar'dan yine Marmaray ile, Kabataş'tan Bağcılar-Kabataş arası Tramvay (T1 hattı) ile, Taksim'den füniküler ile Kabataş'a inip tramvay ile Eminönü'ne ulaşım sağlayabilirsiniz.