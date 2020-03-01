İstanbul'un 5 tarihi semti
Kıtaların ve kültürlerin buluşma noktasında yer alan İstanbul, tarihin her döneminde bir dünya kenti oldu. İktisadi ve kültürel merkez olma niteliğini koruyan, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul, her sokağında bir iz bırakarak bizleri seyirlik gezilere çıkardı. Sizler için, sade bir semtini sevmenin bile bir ömre bedel olduğu bu şehrin, 5 tarihi yerini derledik.
Giriş Tarihi: 01.03.2020
16:19
Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
09:55
Liman kenarındaki
Eminönü, şehrin çarşılarının yakınındaki vapur iskelelerinde yolcu indiren teknelerle doludur. Tarihi yarımada olarak bilinen kısımda, Haliç'in batısında yer alır. Osmanlı döneminde Deniz Gümrüğü ve Gümrük Eminliğinin burada bulunması sebebiyle Eminönü adını aldı. Kent yaşamının önemli bir odağı olduğu kadar, dünyanın en önemli limanlarından birinin merkezi olan bu semt, Sirkeci'ye kadar uzanan kıyı şeridi ve onun hemen arkasındaki çarşı bölgesini kapsamaktadır.
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Eminönü'ne nasıl gidilir, nereler gezilir?
Mısır meyve, çay ve baharatlar satan tezgahlar, hemen bitişiğindeki Çarşısı'nda ise rengarenk halı, kumaş, lamba ve takılar bulunur. Her çeşit baharatı bulabileceğiniz bu tarihi çarşıyı görebilirsiniz. Eminönü Meydanı, Galata Köprüsü, Yeni Camii, Sirkeci Garı ve Gülhane Parkı'nın yanı sıra bölgeyi yukarıdan seyreden Kapalıçarşı'da Süleymaniye Camii ve 16. yüzyılda inşa edilen İznik çinileriyle ünlüdü Rüstem Paşa Camisi'ni gezebilirsiniz. Eminönü'nde pek çok noktada bulunan çay-simit, turşu suyu, lokma tatlısı, süt mısır gibi sokak lezzetlerini tadabilirsiniz.
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Eminönü'ne Kadıköy ve Üsküdar'dan Şehir hatları vapurları, Üsküdar'dan yine Marmaray ile, Kabataş'tan Bağcılar-Kabataş arası Tramvay (T1 hattı) ile, Taksim'den füniküler ile Kabataş'a inip tramvay ile Eminönü'ne ulaşım sağlayabilirsiniz.
İstanbul Raylı Sistemler Haritası'na
; İETT Otobüs sefer ve duraklarına buradan ; İstanbul Şehir Hatları Vapur Seferlerine buradan ulaşabilirsiniz. buradan
Beyazıt, Fatih ilçesine bağlı tarihi semtlerden biridir. İstanbul'un Tarihi Yarımada olarak adlandırılan Fatih ilçesinde bulunan Beyazıt, İstanbul'u yürüyerek gezmek isteyenlere önerilen bir semtimizdir. Özellikle Eminönü – Beyazıt rotası güzel havaları değerlendirmek isteyenler için tavsiye edilir. Eminönü İskelesi'nden başlayarak Beyazıt Meydanı'nda bitirebileceğiniz bu yürüyüş rotasında pek çok tarihi eser, müze, kütüphanenin yanı sıra birbirinden lezzetli yemekleri de deneyimleyebilirsiniz.
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Beyazıt'a nasıl gidilir, nereler gezilir?
Kapalı Çarşı'nın Beyazıt Kapısı'ndan çıkarak Osmanlı döneminden bugüne kadar ayakta kalan en eski kitap çarşısı Sahaflar Çarşısı'nda kitaplarla vakit geçirebilirsiniz. Sahaflar Çarşısı'ndan çıktığınızda ulaştığınız Beyazıt Meydan'ında kuşları besleyebilir; 1933'te Türkiye'nin ilk ve tek üniversitesi olarak eğitime başlayan
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nin tarihi kapısı önünde hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz. Beyazıt meydanında bulunan, Beyazıt Camii ve Sultan II. Beyazid Han Türbesi'ni ziyaret edebilirsiniz. İstanbul'un yeniden imarında büyük bir merkez teşkil eden ve Fatih Külliyesi'nden sonra ikinci büyük külliye olan II. Bayezid Külliyesi içindeki Beyazıt Camii, kendi adıyla anılan meşhur meydanda bulunmaktadır.
Beyazıt'a Eminönü, Sirkeci, Kabataş ve Zeytinburnu'ndan
tramvay ve metroyla ulaşabilirsiniz. İstanbul Raylı Sistemler Haritası'na ; İETT Otobüs sefer ve duraklarına buradan ; İstanbul Şehir Hatları Vapur Seferlerine buradan ulaşabilirsiniz. buradan
Eyüpsultan ya da eski adıyla Eyüp, İstanbul ilinin Avrupa yakasında yer alır. 1936'da Fatih ve Beyoğlu ilçelerinin bir bölümüyle kurulan Eyüpsultan ilçesinin, Haliç'in iç kesiminde kısa bir sahil şeridi, Karadeniz 'de Akpınar ve Çiftalan köyleri arasında da uzun bir sahil şeridi vardır. Eyüp bugünkü sınırlarına 2009'da Yayla mahallesini Sultangazi'ye vererek ulaşmıştır. Eyüpsultan ilçesi doğuda Sarıyer, güneydoğuda Kâğıthane ve Beyoğlu, güneybatıda Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, güneyde Zeytinburnu ve Fatih, batıda Arnavutköy, İstanbul, Sultangazi, güneybatıda Başakşehir ilçelerine komşudur. İlçe ismini, sınırları içinde türbesi bulunan
Ebu Eyyûb el-Ensarî'den alır.
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