İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken yerler

Mısır Çarşısı, İstanbul'un eski semtlerinden Eminönü'deki Yeni Cami'nin yanında yer alır. Bu yapı aynı zamanda Yeni Cami Külliyesi'nin bir bölümüdür. 1660 yılında Hatice Turhan Sultan tarafından Yahudilerin Venedik Çarşısı'nın yerine yaptırıldı. Temelde bir baharat çarşısı olan bu mekânda satılan baharatlar Hindistan, Güneydoğu Asya ve Mısır'dan geldiği için yapı Mısır Çarşısı adını aldı. Baharatlar, İpek Yolu'nun en önemli noktası olan İstanbul'dan Avrupa'ya buradan dağıtılmaktaydı. 1940-1943 yılları arasında restore edilen yapı 'L' şeklindedir ve 6 kapısı vardır. Binanın ana kapısı, Yeni Cami'nin yan tarafındaki meydana bakar.