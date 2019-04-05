İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken yerler
Farklı ülkelerin ve kültürlerin kesişme noktası olan İstanbul, dünyanın en eski kentlerinden biridir. 8.500 yıllık tarihi geçmişi olan İstanbul benzersiz tarihi ve coğrafyasıyla dünya kentleri içerisinde ilham verici yerini her zaman korur. Dünyada bunca yıllık geçmişe sahip çok az kent vardır. İstanbul'un sokaklarında yürürken adeta tarihin sayfalarında yürürüz. İşte sizler için İstanbul'un gezilip görülmesi gereken yerlerini derledik.
Giriş Tarihi: 05.04.2019
15:17
Güncelleme Tarihi: 17.11.2019
15:56
Mısır Çarşısı, İstanbul'un eski semtlerinden Eminönü'deki Yeni Cami'nin yanında yer alır. Bu yapı aynı zamanda Yeni Cami Külliyesi'nin bir bölümüdür. 1660 yılında Hatice Turhan Sultan tarafından Yahudilerin Venedik Çarşısı'nın yerine yaptırıldı. Temelde bir baharat çarşısı olan bu mekânda satılan baharatlar Hindistan, Güneydoğu Asya ve Mısır'dan geldiği için yapı Mısır Çarşısı adını aldı. Baharatlar, İpek Yolu'nun en önemli noktası olan İstanbul'dan Avrupa'ya buradan dağıtılmaktaydı. 1940-1943 yılları arasında restore edilen yapı 'L' şeklindedir ve 6 kapısı vardır. Binanın ana kapısı, Yeni Cami'nin yan tarafındaki meydana bakar.
İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ MERKEZİ
Günümüzde Mısır Çarşısı'nda doğal bitki özlü ilaçlardan her çeşit baharata, çiçek tohumlarından nadir bitkilere, kuruyemiş çeşitlerinden lokumlara, şarküteri ürünlerinden kuyumculara, elişi ve dokuma ürünlerine kadar farklı mallar saran dükkânlar bulunuyor. Mısır Çarşısı, İstanbul'un en önemli turist ve ticari merkezlerinden biri sayılır.
TARİHİ MEKANLAR DA BURADA
Mısır Çarşısı'nın üzerinde yer alan Haliç manzaralı eski Pandeli Restoran, yüzlerce yıllık taş ve turkuaz çinilerine sahip duvarlarıyla geleneksel bir Osmanlı restoranıdır.
MISIR ÇARŞI'NIN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ
Mısır Çarşısı; saat 08:00 ve 19:30 arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Haftanın her günü de ziyaret ve alışveriş için açık. Çarşı sadece yıl boyunca 29 Ekim ve dini bayramlarda kapalı. Mısır Çarşısı'nın en yoğun ziyareti ise hafta sonlarında 12:00-18:00 saatleri arasındadır.
Mısır Çarşısı, Eminönü'ndeki Çiçek Pazarı'nın hemen yan tarafında Yeni Camii'nin hemen arkasında kalır.
Mısır Çarşı'nın açık adresi; Eminönü Meydanı, Yeni Cami arkası, Tahmis Sokak Eminönü-Fatih
MISIR ÇARŞISI'NA NASIL GİDİLİR?
Eminönü'ne gelen otobüsleri kullanabilirsiniz.
Boğaziçi Köprüsü üzerinden kendi şahsi aracınızla gelecekseniz Beşiktaş tabelalarını takip edip Beşiktaş'a vardıktan sonra Karaköy-Eminönü yönünde ilerleyip birkaç dakika içerisinde Eminönü'nde olabilirsiniz.
Taksim-Şişhane'den füniküler kullanarak Karaköy'e kadar inebilir ve buradan 300-400 metre daha yürüyerek Çarşı'ya ulaşabilirsiniz.
Mısır Çarşısı adresine otobüs, metro, tramvay veya tren ile de ulaşabilirsiniz.
Tramvay: Tramvay - T1
Metro: Metro - M2, Marmaray
Otobüs: 66, 74A, EM2
Vapur: Üsküdar, Kadıköy ya da Bostancı gibi Eminönü'ne deniz yolu ile gelinebilecek herhangi bir yerden vapura yada deniz otobüsüne binebilirsiniz.