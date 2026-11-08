Fransızların katlettiği Afrika mimarisi

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🔴 Geçmişi, insanlık tarihinin yazılışı kadar eskilere dayanan Afrika, barındırdığı zenginliklerden dolayı pek çok emperyalist ülkenin gözünü diktiği bir bölge olur.

🔴 Başlarda Avrupa ile ticaret yaparak Batı dünyasıyla ilişkiler kursa da Afrika kıtası için 16. yüzyıl istilanın, yağmanın ve sömürünün başladığı yıllar olur.