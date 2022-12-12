Kuzey Afrika’nın incisi: Fas

Fas'ın ilk insanları

🔷 Fas'ın ilk sakinleri Yemen, Mısır ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinden gelen bazı kabileler ile yerli halktır. MÖ. III. bin yılın sonlarına tarihlenen bu topluluk Masmude, Zenate ve Sanhace adlı üç büyük kabileden oluşur.

🔷 Tarihi kaynakların aktardığına göre çeşitli tabiat güçlerine inan Fas'ın en eski sakinleri, avcılık ve ziraat ile uğraşır. Bir Akdeniz kavmi olan Fenikelilerin, Fas sahillerini keşfiyle birlikte bölgede ticari hayat başlar.

Bu Akdeniz kavmi, Fas'ta koloniler kurarak ticari bir üs oluşturur.