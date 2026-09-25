Türklerin ilk kadın hükümdarı Tomris

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Tomris'in evliliği

◾ Farkapın, tahtını tek varisi olan kızı Tomris'e bırakmayı istemektedir. Bir toy düzenler ve kendisine bağlı olan boy beylerini davet eder. Toyda boy beylerinden Saki Tigrahaud Kavad'ın oğlu Rüstem, Tomris'e sevdalanır.

◾ Şenlikte yapılan yarışma sonucunda ise Rüstem, Tomris'i yener ve ondan güçlü olduğunu ispatlar. Bunun sonucunda iki genç evlenir. Baba ocağından ayrılan Tomris, eşinin obasına gider. Fakat bir süre sonra babasını kaybeder.

◾ Sakaların tek varisi Tomris'tir. Fakat kocası Tomris'in tahta geçmesini istemez. Çok geçmeden Tomris'in bir oğlu olur. Perslerle devamlı bir savaş halinde olan Tomris'in eşi bir gün cenk meydanında can verir.

◾ Kocasının ölümünden sonra hem eşinin hem de babasının tahtı boş kalan Tomris'in iki seçeneği vardır. Ya babasının tahtına ya da eşinin tahtına geçecektir. Bir çözüm bulması gerekmektedir. "Hem babasının hem de kocasının topraklarını zor da olsa birleştirir."

◾ Yücel, Tomris'in dünya ve Türk tarihi açısından bir ilk olan, sadece kadınlardan oluşan bir süvari birliği hazırladığını şu cümleleri ile anlatır:

"Sadece kadınlardan oluşan kendisine bir süvari birliği hazırlar. Ve bu muhafız birliğidir. Onlarla beraber önce tahtını geri alır. Daha sonraki süreçte de eşinin tahtına geçer. Böylece Tomris tarihte 'özel kadın muhafız birliğine sahip olan ilk kadın komutan olma' özelliğini de kazanır."

Toy ne demektir?

Eski Türkçe bir kelime olan "toy" sözüğü "kurultay, şenlik ve düğün" gibi anlamlara gelmektedir.