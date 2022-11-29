Türklerin ilk kadın hükümdarı Tomris
Güzelliği ve cesaretiyle tanınan Tomris, milattan önce 6. yüzyılda yaşamış ilk Türk kadın hükümdardır. İsmi 'demir' anlamına gelen Tomris Hatun, dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan bir Saka kraliçesi ve Türk hükümdar Alp Er Tunga'nın torunudur. Eşinin ölmesinden sonra Sakaların kadın hükümdarı olarak geniş bir coğrafyada hüküm sürer. Peki, Tomris Hatun kimdir? Gelin daha yakından tanıyalım.
Giriş Tarihi: 29.11.2022
11:50
Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
11:55
İlk Türk kadın hükümdar: Tomris
◾ Tarihte bilinen ilk Türk kadın hükümdar olan Tomris,
Saka Türkü'dür. Son yıllarda ortaya çıkan başka bir görüş ise Massaget olduğu yönündedir.
◾ Ortak olan kanı ise her iki topluluğun da
Türk asıllı olduğudur. Bir diğer önemli detay ise Tomris'in Alper Tunga'nın torunu olduğu söylencesidir.
Tomris'in kelime anlamı
Tomris kelimesi
Türkçe kökenlidir, "demir" anlamına gelir. "Demir kadar güçlü ve kuvvetli" demektir. Tomris ve Sakaların (Massagetlerin) varlığını kaynaklarda bahseden ve tüm Avrupa'ya duyuran Heredot'tur.
Heredot kimdir? M.Ö. 5. yüzyılda Antik Yunan döneminde yaşamış "tarihin babası olarak" anılan tarihçi ve yazardır.
Massagetler kimdir? Orta Asya'nın güneyinde varlıklarını sürdürmüş olan göçebe bir Türk boyudur.
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Hayatı
◾ Tomris,
6. yüzyılda Orta Asya'nın güneyinde "Sakalar" olarak anılan göçebe topluluğunda dünyaya gelir. Küçük yaşlarda annesini kaybeden Tomris, Sakaların hükümdarı olan babası Farkapın'ın (Sparqapisin) yanında büyür.
◾ Babası bir daha evlenmeyerek bütün sevgisini ve tecrübesini Tomris'e aktarır. Kızı 5 yaşına geldiğinde at binmeyi, 6 yaşında
kılıç, ok ve yay kullanmayı on üçünde ise kılıç ve mızrak kullanmayı öğrenir.
◾ Tahtını kızına bırakmayı düşünen babası, Tomris ile uzun soluklu seferlere çıkar. Türk tarihinin ilk kadın hükümdarının
savaşçı kimliği daha çok küçük yaşlardayken oluşur.
Abay Kunanbayoğlu
Güçlü ve savaşçı bir kadın
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Vav TV'de yayınlanan "Yön Veren Kadınlar" adlı programa konuk olan Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel, söyler. "Tomris'in çok güçlü bir kadın savaşçı olduğunu ve onunla kimsenin evlenmeye cesaret edemediğini"
"Türklerde, destanlarımızda da karşımıza şöyle bir özellik vardır. Bir kadının kendine eş olarak görebilmesi için karşısındaki erkeğin kendisini yenmesi gerekir. Bir erkek kadını, Ok atma da güreş de yenebilir. Dolayısıyla da böyle yarışmalar düzenlenmektedir. Bu yarışlar neticesinde de kendisini yenebilen erkek ile kadınlar genel itibariyle evlenirler." Fakat gerçekleşen bir toy ile hayatı tamamen değişecektir.
Savaşçı kimliğiyle Tomris
◾ Tomris Hatun'un yaşadığı dönemde, Sakalara büyük tehdit oluşturan Persler,
Ahameniş İmparatorluğu adından bir devlet kurar. Devletin başında ise Büyük Kiros vardır.
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Persler, hükümdarlarıyla birlikte güçlerine güç katmış adeta zirveye ulaşmışlardır. Döneminin iki güçlü devleti ilerleyen süreçte savaşmaktan geri durmayacaktır.
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Tomris'in evliliği
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Farkapın, tahtını tek varisi olan kızı Tomris'e bırakmayı istemektedir. Bir toy düzenler ve kendisine bağlı olan boy beylerini davet eder. Toyda boy beylerinden Saki Tigrahaud Kavad'ın oğlu Rüstem, Tomris'e sevdalanır.
◾ Şenlikte yapılan yarışma sonucunda ise
Rüstem, Tomris'i yener ve ondan güçlü olduğunu ispatlar. Bunun sonucunda iki genç evlenir. Baba ocağından ayrılan Tomris, eşinin obasına gider. Fakat bir süre sonra babasını kaybeder.
Toy ne demektir?
Eski Türkçe bir kelime olan "toy" sözüğü "kurultay, şenlik ve düğün" gibi anlamlara gelmektedir.