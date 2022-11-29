Türklerin ilk kadın hükümdarı Tomris

İlk Türk kadın hükümdar: Tomris

◾ Tarihte bilinen ilk Türk kadın hükümdar olan Tomris, Saka Türkü'dür. Son yıllarda ortaya çıkan başka bir görüş ise Massaget olduğu yönündedir.

◾ Ortak olan kanı ise her iki topluluğun da Türk asıllı olduğudur. Bir diğer önemli detay ise Tomris'in Alper Tunga'nın torunu olduğu söylencesidir.

Tomris'in kelime anlamı

Tomris kelimesi Türkçe kökenlidir, "demir" anlamına gelir. "Demir kadar güçlü ve kuvvetli" demektir. Tomris ve Sakaların (Massagetlerin) varlığını kaynaklarda bahseden ve tüm Avrupa'ya duyuran Heredot'tur.

Heredot kimdir?

M.Ö. 5. yüzyılda Antik Yunan döneminde yaşamış "tarihin babası olarak" anılan tarihçi ve yazardır.