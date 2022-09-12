Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?

Ruslaştırma Politikası

🔹 Ruslar ele geçirdiği topraklarda, bölgedeki insanları kendi kurallarına göre şekillendirmek ister. Bu da dünyadaki devletler ve bilhassa Türkistan halkı tarafından "Ruslaştırma Politikası" olarak bilinir. Özellikle Rus dilini bu minvalde de kiril alfabesini en güçlü silahları olarak görür ve görmeye de devam ederler.

🔹 Rusya tarihinde bu olay üç aşamalı bir şekilde gözlemlenir; Ruslaştırma, Sovyetizasyon ve Ruslaştırmadan geri dönüş.

Manas diyarı Kırgızistan