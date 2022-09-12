Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?
Rusya, işgal ettiği Türkistan topraklarındaki halkı asimile ederek, onlara geçmişini unutturmaya çalışır. Türki dillerin geleceğini de imkansız hale getirir. Ruslaştırma politikası, Türk coğrafyasında bulunan halkları ayrıştırır, birbirleriyle iletişim kurmalarını engeller. Rusya, günümüzde aynı oyunun farklı bölümlerini sahneler.
Giriş Tarihi: 12.09.2022
07:56
Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
11:45
Ruslaştırma Politikası
🔹 Ruslar ele geçirdiği topraklarda, bölgedeki insanları kendi kurallarına göre şekillendirmek ister. Bu da dünyadaki devletler ve bilhassa
Türkistan halkı tarafından "Ruslaştırma Politikası" olarak bilinir. Ö zellikle Rus dilini bu minvalde de kiril alfabesini en güçlü silahları olarak görür ve görmeye de devam ederler.
🔹 Rusya tarihinde bu olay üç aşamalı bir şekilde gözlemlenir;
Ruslaştırma, Sovyetizasyon ve Ruslaştırmadan geri dönüş.
Manas diyarı Kırgızistan
🔹 Rus Çarlığı
Türkistan'ı bir koloni olarak görür. Önce ayrıştırma politikasını uygular. Türkistan coğrafyasını işgal ettikten sonra varlığını kesinleştirmek ve halkların kendine bağlılığını devam ettirmek için kültürel izlerini yok eder.
🔹 Türkistan ismi Orta Asya olarak değiştirilir.
Türk diyarı yerini coğrafi konumu bildiren bir terim alır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi ülke isimleri türetir.
🔹 Türki Cumhuriyetlerin birbirinden haberdar olmaması için elinden gelen bütün faaliyetleri yürüten Rusya, Baltık devletleri gibi başka milletlere de bu politikayı uygular.
Fakat asıl oyununu Türk coğrafyasında üzerinde oynayan Rusya, elini kana bulamaktan asla ve asla çekinmeyecektir.
Orta Asya'nın kadim şehri Türkistan'daki tarihi yerler
Russification Tarihi
🔹 Ruslaştırma Politikası,
Moskova Knezi, IV. Ivan tarafından gayriresmi bir şekilde işgal ettiği bölgelerde uygulanmaya başlar. Russification "Milletler Politikası" siyasi bir amaç olarak gündeme gelir.
IV. Ivan kimdir? Son Moskova Knezi olan IV. Ivan, yaptığı zulümlerden ötürü korkunç Ivan olarak bilinir. Rusya'nın ilk çarı olur.
🔹 Ruslar
Kazan ve Astrahan Hanlıklarını ilhak eder ve Sibirya'ya doğru sınırlarını genişletir. Bu coğrafyada ilerleme kaydeden yayılmacı devletin, düşüncesi yoktur. Russification
🔹 Daha sonraki süreçte vatanlarını elinden aldığı milletlere karşı asimilasyon işlemini resmi olarak uygulamaya alır. Polonya ise ilk resmi kurbandır.
Baş üstünde taşınan gelenek: Türkistan Başlıkları
🔹 Rusların Türk bozkırları ile tanışması, meşhur
Stroganov ailesinin 16. yüzyılda Sibirya'ya gelmesiyle başlar. Burada askeri ve ticari canlılığı fark ederler. Bu, Türklerin Ruslar ile sonu gelmeyecek mücadelenin ilk karşılaşmasıdır.
🔹 Türkistan topraklarındaki
Ruslaştırma Politikası'nın temel sebebi, bu coğrafyada bulunan yer altı zenginlikleridir. Kısaca Rusya, Türkistanı bir kaynak olarak görür ve ekonomisini sömürmek (!) ister.
🔹 Böylece sürekli bir yarış içinde olduğu
Amerika ve Batı ülkelerine karşı üstün olduğunu ve bu yolla seçtiği oyununu itinayla sergiler. 'gövde gösterisi'
Kazan Hanlığı Uluğ Muhammed Han tarafından günümüz Rus topraklarına kurulan Tatar halkını temsil eden bir hanlıktır.
Astrahan Hanlığı Kasım Han tarafından Astrahan merkezli kurulan Türk Hanlığıdır.
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🔹 Bu kanlı politikanın Türkistan sahasında sergilediği ilk sahne,
Çar I. Petro döneminde Müslüman olan Tatar çiftçilerinin Tatar toprak ağalarına karşı uygulanır. , Volga Havzası'ndaki mal ve mülklerini koruyabilmeleri için dinlerini değiştirmeye zorlanırlar.
🔹 1840 yılında Ruslar Kazak bozkırlarına kadar gelir. Türkistan'a yönelik Çarlığın büyük askeri seferi ise
1855 yılında II. Aleksandr döneminde başlar ve 1917 Devrimine kadar da devam eder.
🔹 Kırım yenilgisinden sonra Rusya yönünü batı sınırlarını genişletme siyasetinden doğuya doğru çevirir.
1867'de Taşkent işgal edilerek, Çarlık güdümünde Türkistan Genel valiliği kurulur.
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Rusya'nın uyguladığı bu politikalar bir süre sonra Türkistan ve Orta Asya'yı Rusya'nın ayrılmaz bir parçası yapacaktır.
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