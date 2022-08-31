Manas diyarı Kırgızistan

Kırgız'ın kelime anlamı

🔺 Kırgız kelimesi üzerine birçok bilim adamı farklı görüşler sunar. Bunlardan en çok kabul gören ise Wilhelm Radloff'un "kırk yoz" (kırk boy) anlamına gelen bu sözcükten türediği yönündeki tezdir. Meseleye daha yakından bakıldığında da Manas Destanı'nda bu anlamda kullanıldığı tespit edilir.

Wilhelm Radloff kimdir?

Türklerin gizli kalmış tarihi dönemlerini aydınlatan Alman asıllı Rus doğu bilimci ve Türkoloji'nin kurucusu.

Manas Destanı:

Kırgızların halen devam etmekte olan milli destanı aynı zamanda dünyadaki en uzun destan olarak kabul edilir.

🔺 Bazı araştırmacılar ise Kırgızların, Oğuzlarla olan ilişkisinden yola çıkarak "Kırgız" kelimesinin "Kırk Oğuz" manasına geldiği savunurlar. Divanü Lügati't Türk'te de, "Kırgızlar bir Türk boyudur" diyerek Kırgızların adına da yer verilir. Türklerin tarihini araştıran bir diğer önemli isim Ebu'l Gazi Bahadır Han'dır. O da Türk Şecere'sinde mesele ile alakalı olarak şöyle bahseder:

🔺 "Oğuz Han'ın altı oğlu vardı. Onların adları, Künhan, Ayhan, Yıldızhan, Kökhan, Dağhan ve Denizhan idi. Bu altı oğlanın en büyük hanımlarından dünyaya gelmiş dörder çocukları vardı. Ayrıca küçük hanımlarından da doğmuş çocukları vardı. Bu küçük hanımlardan birinin oğlunun adı "Kırgız" idi. Ancak Kırgız'ın Oğuz'un altı oğlunun hangisinden olduğu belli değil."

Oğuzların göç ve fetihlerine ışık tutan seyyah: İbn Fadlan