Manas diyarı Kırgızistan

Kırgızistan Nüfusu
🔺 Kırgızistan nüfusunun birçoğunu Müslümanlar, az bir bölümünü ise Ortodokslar oluşturur. Etnik yapıyı ise, çoğunluk Kırgız, geri kalan ise Özbek ve Ruslar teşkil eder. Kırgızistan'da başlıca konuşulan diller arasında Kırgızca, Özbekçe ve Rusça yer alır. Ülkede okuma yazma bilenlerin oranı ise % 98 olarak kayıtlara geçer.
Kırgızistan'ın coğrafi konumu ve iklimi
🔺 Kırgızistan, güneyde ve batıda Özbekistan ve Tacikistan, güneydoğuda Çin, kuzeyde ve batıda Kazakistan ile sınıra sahiptir. Orta Asya'da Sovyetlerin dağılmasından bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlerden biri olan Kırgızistan'ın iklimi onun coğrafi konumuna bağlıdır. Çoğunlukla ılıman iklim, güneyinde ise astropikal iklim hâkimdir.
🔺 İklimin keskin karasallığı, kuraklığı, yılın dört mevsiminin birbirinden farklılığı, Kırgızistan'ın deniz ve okyanustan uzaklığı, çöllerle sınırdaş olmasından kaynaklanır. Dağlık bölgenin ikliminin bölgelere göre ılımandan keskin karasallığa, göllerin etkisi ile deniz iklimine kadar değiştiği görülür.
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