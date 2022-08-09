Eski Türkçeden Anadolu ağızlarına geçen kelimeler

Orta Asya'dan farklı kıtalara ve ülkelere göç eden Türk halkı, gelenek ve göreneklerinin de taşıyıcısı oldu. Anadolu'ya yerleşen millet, öz Türkçeyi manevi bir miras olarak gelecek nesillere aktardı. Bu sayede günümüze kadar ulaşan eski Türkçemizin eşsiz kelimeleri korunmuş oldu. Anlamları birbirinden değerli kelimeleri sizler için araştırdık.