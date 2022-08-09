Eski Türkçeden Anadolu ağızlarına geçen kelimeler
Orta Asya'dan farklı kıtalara ve ülkelere göç eden Türk halkı, gelenek ve göreneklerinin de taşıyıcısı oldu. Anadolu'ya yerleşen millet, öz Türkçeyi manevi bir miras olarak gelecek nesillere aktardı. Bu sayede günümüze kadar ulaşan eski Türkçemizin eşsiz kelimeleri korunmuş oldu. Anlamları birbirinden değerli kelimeleri sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 09.08.2022
19:54
Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
20:04
💠 Açıg Acı
Eski Türkçeden, Anadolu'daki ağızlara geçen açıg kelimesi;
1. İntikam, kin 2 . Keder, kahır anlamlarına gelir.
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Türlig açig agri bar. ➡ Türlü sıkıntılı sancı var.
Kutadgu Bilig
Sıkça karıştırılan kelimeler
💠 Alkış Dua
Eski Türkçeden, Anadolu'daki ağızlara geçen kelimesi; alkış
1. Hayır, dua, iyi, dilek 2. Dua etmek, iyi dileklerde bulunmak anlamlarına gelir.
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Ol beyke alkış berdi. ➡ O beye dua etti.
Dîvânu Lugâti't-Türk
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Agır 💠 Değerli
Eski Türkçeden, Anadolu'daki ağızlara geçen kelimesi; agır
1. Kıymetli eşya, para 2. Değerli, kıymetli, itibarlı, hatırı sayılır, anlamlarına gelir.
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Agir tut negü erse yarliglarını / agır kılga teŋri bu kün hem yarın ➡ Onun bütün emirlerine itaat et, Allah seni bugün de yarın da aziz eder.
Kutadgu Bilig
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Agu 💠 Zehi
Eski Türkçeden, Anadolu'daki ağızlara geçen kelimesi agu anlamına gelir. zehir
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Agız içre agu sagdı ➡ Ağzının içi zehir doldu.
Dîvânu Lugâti't-Türk
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Alma 💠 Elma
Eski Türkçeden, Anadolu'daki ağızlara geçen kelimesi alma anlamına gelir. elma
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Atası açığ almıla yese, oğlınıng tişi kamar ➡ Babası ekşi elma yese, oğlunun dişi kamaşır.
Dîvânu Lugâti't-Türk
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