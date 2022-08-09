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Eski Türkçeden Anadolu ağızlarına geçen kelimeler

Orta Asya'dan farklı kıtalara ve ülkelere göç eden Türk halkı, gelenek ve göreneklerinin de taşıyıcısı oldu. Anadolu'ya yerleşen millet, öz Türkçeyi manevi bir miras olarak gelecek nesillere aktardı. Bu sayede günümüze kadar ulaşan eski Türkçemizin eşsiz kelimeleri korunmuş oldu. Anlamları birbirinden değerli kelimeleri sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 19:54 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 20:04
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Açıg 💠Acı

Eski Türkçeden, Anadolu'daki ağızlara geçen açıg kelimesi;

1. İntikam, kin
2. Keder, kahır anlamlarına gelir.

Türlig açig agri bar.
Türlü sıkıntılı sancı var.

Kutadgu Bilig

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Alkış 💠Dua

Eski Türkçeden, Anadolu'daki ağızlara geçen alkış kelimesi;

1. Hayır, dua, iyi, dilek
2. Dua etmek, iyi dileklerde bulunmak anlamlarına gelir.

Ol beyke alkış berdi.
O beye dua etti.

Dîvânu Lugâti't-Türk

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Agır 💠 Değerli

Eski Türkçeden, Anadolu'daki ağızlara geçen agır kelimesi;

1. Kıymetli eşya, para
2. Değerli, kıymetli, itibarlı, hatırı sayılır, anlamlarına gelir.

Agir tut negü erse yarliglarını / agır kılga teŋri bu kün hem yarın
Onun bütün emirlerine itaat et, Allah seni bugün de yarın da aziz eder.

Kutadgu Bilig

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Agu 💠 Zehi

Eski Türkçeden, Anadolu'daki ağızlara geçen agu kelimesi zehir anlamına gelir.

Agız içre agu sagdı
Ağzının içi zehir doldu.

Dîvânu Lugâti't-Türk

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Alma 💠 Elma

Eski Türkçeden, Anadolu'daki ağızlara geçen alma kelimesi elma anlamına gelir.

Atası açığ almıla yese, oğlınıng tişi kamar
Babası ekşi elma yese, oğlunun dişi kamaşır.

Dîvânu Lugâti't-Türk

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