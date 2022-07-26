Sıkça karıştırılan kelimeler

Dahi – Dâhi

◾ Dahi: Eski Türkçe'de takı kelimesinin günümüze ulaşan hâliyle zarf- fiil olarak kalıplaşan dahi sözcüğü, üstelik daha, bile anlamlarına gelir.

"Bir muamma olarak doğdum ve bir bilmece olarak öleceğim... Evet, yalnız ben değil, her bir insan dahi tıpkı benim gibi bir muamma olarak doğar ve bir bilmece olarak ölür."

-İsmet Özel

◾ Dâhi: Arapça kökenli olan bu kelime; olağanüstü yeteneğe ve güce sahip, zeki, akıllı kimse anlamına gelmektedir.

"Şüphesiz Orhan gibi dâhiler milyarlarda bir doğardı."

-Ömer Seyfeddin