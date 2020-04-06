Türkçedeki az bilinen 33 kelime

Türkçede 78 bin ana kelime olmasına karşın, nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. Anadilimizdeki kelime dağarcığımızı genişletmenin de beyin gücümüzü arttırdığını söylesek ne derdiniz? Yapılan bir araştırmaya göre yeni bir kelime öğrenmenin sözcük dağarcığımızı geliştirmenin yanında bizi daha zeki yaptığını ortaya koydu. Sizler için, muhtemelen daha önce duymadığınız 33 kelimeyi derledik.