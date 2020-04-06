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Türkçedeki az bilinen 33 kelime

Türkçede 78 bin ana kelime olmasına karşın, nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. Anadilimizdeki kelime dağarcığımızı genişletmenin de beyin gücümüzü arttırdığını söylesek ne derdiniz? Yapılan bir araştırmaya göre yeni bir kelime öğrenmenin sözcük dağarcığımızı geliştirmenin yanında bizi daha zeki yaptığını ortaya koydu. Sizler için, muhtemelen daha önce duymadığınız 33 kelimeyi derledik.

Giriş Tarihi: 06.04.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 14:20
  • 1
  • 33
HADDİZATINDA
HADDİZATINDA

🔸 Esasında, aslında.

  • 2
  • 33
BEHEMEHAL
BEHEMEHAL

🔸 Her durumda, ne olursa olsun, kesin olarak, kesin bir biçimde.

  • 3
  • 33
BABAYANİ
BABAYANİ

🔸 Dış görünüşe ve gösterişe önem vermeyen, görmüş geçirmiş, babacan insanlar için kullanılan bir sıfattır.

  • 4
  • 33
ZADEGAN
ZADEGAN

🔸 Tanınmış ve soylu aileden gelen anlamına gelir; aristokrasi olarak da bilinir.

  • 5
  • 33
CANHIRAŞ
CANHIRAŞ

🔸 Tüyler ürpertecek denli korkunç, yürek parçalayan, acı acı.

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