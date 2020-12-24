Kelime ambarı: Az bilinen 20 nostaljik sözcük

Her gün yola, koltuğumuzun altına sakladığımız kelimelerle çıkarız. Günlük hayatımızın en temel azığı olan bu varlıklardan kimi ekşidir kimiyse tebessüm ettirecek kadar tatlı... Düşüncelerimizi ifade etmek için ihtiyaç duyduğumuz sözcükler, hayatımızın olmazsa olmazıdır aynı zamanda. Heybenizdeki kelimeleri ne kadar artırırsanız o ölçüde özgürce ifade edebilirsiniz kendinizi. Tam da bu yüzden, 111 bin 27 söz varlığına sahip Türkçemizdeki sözcüklerin unutulmaması adına az bilinen nostaljik kelimeleri derledik.