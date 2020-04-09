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Türkçede telaffuzu zor olan 25 kelime ve anlamları

Muayenehane mi? Yoksa muayenahane mi? Unutmayalım ki sözlü ifadenin başarısı, iletişimi etkili hale getirmekte, kelimelerin açık ve net bir şekilde söylenişi de bu iletişimi zirveye taşımaktadır. Peki, siz hangi kelimeyi söylerken zorluk çekiyorsunuz? Çoğu kişinin dilinin sürçmesine sebep olan, söylemesi zor kelimelerden bazılarını derledik.

Giriş Tarihi: 09.04.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 14:57
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Binaenaleyh
Binaenaleyh

Bu yüzden, bundan dolayı.

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Rehabilitasyon
Rehabilitasyon

Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını ya da hastalığını gidermek, onu iş yapabilecek, çalışabilecek duruma getirmek için uygulanan sağaltım, bakım ve eğitim işi.

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Perestiş
Perestiş

Delicesine sevmek.

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Spekülasyon
Spekülasyon

Spekülasyon, arbitrajın aksine, mevcut piyasa yapısının değerlendirilmesi sonrasında oluşan beklentiler dikkate alınarak ve risk üstlenilerek kazanç sağlayabilme çabasıdır.

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Namütenahi
Namütenahi

Ucu bucağı olmayan, sonsuz, sınırsız.

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