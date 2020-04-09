Türkçede telaffuzu zor olan 25 kelime ve anlamları

Muayenehane mi? Yoksa muayenahane mi? Unutmayalım ki sözlü ifadenin başarısı, iletişimi etkili hale getirmekte, kelimelerin açık ve net bir şekilde söylenişi de bu iletişimi zirveye taşımaktadır. Peki, siz hangi kelimeyi söylerken zorluk çekiyorsunuz? Çoğu kişinin dilinin sürçmesine sebep olan, söylemesi zor kelimelerden bazılarını derledik.