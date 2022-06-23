Orta Asya'nın kalbi: Buhara

◾ Türk - İslam mimarisinin en güzel örneklerinden çok sayıda medrese, cami, türbe ve kervansaraya ev sahipliği yapan Buhara, devlet korumasına alınmış yedi yüze yakın tarihi ve kültürel miras niteliğinde yapı ile göz kamaştırıyor.

◾ "Kale" ve "tapınak" anlamına gelen "vihara" kelimesinden türediği rivayet edilen Buhara'nın geçmişiiki bin beş yüz yıl öncesine dayanıyor.

Modern çağdan çıkış mümkün mü?