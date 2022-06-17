İran'ın bugüne kalan ilk bahçesi: Fin
Safeviler döneminde İran'ın Kaşan şehrinde inşa edilen Fin Bahçesi, 2007 senesinde UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne, 2012'de ise UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Emir Kebir tarafından inşa edilen yapı birbirinden güzel işlemeler, harika bir köşk ve su kanalları ile İran'ın bugüne kalan ilk bahçesi olarak biliniyor.
Giriş Tarihi: 17.06.2022
14:37
Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
08:38
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İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Kaşan şehrinde bulunan ve Kaçarlar döneminde Nasıreddin Şah'ın "Emir Kebir" adıyla bilinen Sadrazam Mirza Taki Han'ı öldürttüğü yer olarak bilinen eşsiz güzelliğe sahip "Fin Bahçesi", ülkedeki önemli turistik merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.
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◾ Yerli ve yabancı
turistlerin şehirdeki ziyaret rotasyonunda bilhassa yer alan Fin Bahçesi, içinde bulundurduğu tarihi hamamla da dikkat çekiyor.
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Emir Kebir'in öldürüldüğü yer olması hasebiyle ayrı bir ilgi gören hamam, her gün ziyaretçilerle dolup taşıyor. Turistlerin, hamamı görebilmek için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.
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◾ Halk arasında anlatılan hikayelere göre,
İran'da Kaçarlar döneminde 19. yüzyılda yaşayan Emir Kebir, zeki ve çalışkanlığının yanı sıra yaptığı işlerden dolayı halk tarafından çokça seviliyor.
◾ Zamanla hem sarayda hem de halk arasında ismi ön plana çıkan, yaptığı işlerle gönüllerde yer edinen Emir Kebir'in bir süre sonra hanedanlığa karşı bir tehdit olarak görülmesi de kaçınılmaz oluyor. Rivayete göre,
Nasıreddin Şah da bu zan ile Emir Kebir'in öldürülmesi fermanını veriyor.
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Emir Kebir, 1852 yılında Fin Bahçesi'nde bulunan hamamda öldürülüyor.
◾ Tarihi
hamam bugün ise her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği bir cazibe merkezi olmuş durumda.
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◾ Emir Kebir'in öldürüldüğü
hamam kurnasının bulunduğu bölüm küçük olduğu için, gelen ziyaretçilerin rahat görebileceği daha geniş bir bölümde öldürülüş anını betimleyen bal mumu heykeller konumlandırılmış.
◾ Ziyaretçiler camekan arkasından heykellerin fotoğraflarını çekip tarihi olayın
mizansenini kayıt altına alıyor.
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